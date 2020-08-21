В Україні подорожчає долар: аналітик назвав нові цифри

В Україні курс долара до кінця серпня може вирости з 27,3 до 27,6 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,3/27,6 грн", – розповідає експерт.

Відзначимо, на минулому тижні курс долара до гривні змінився на різні сегментах валютного ринку незначно і різноспрямовано. Так, з минулого четверга офіційний курс долара США знизився з 27,53 грн до 27,48 грн (-0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за цей же час зросли з 27,34/27,37 до 27,36/27,38 (+0,1%/+ 0,04%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень змінилися з 27,34/27,57 до 27,31/27,58 (-0,1%/+ 0,02%). При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем розширився з 0,9% до 1,0% за рахунок зниження курсу покупки з одночасним зростанням продажу.

"Настільки незначне і різноспрямована зміна курсу долара за тиждень свідчить про те, що долар по відношенню до гривні намацав тимчасова рівновага поблизу поточних значень, і ще якийсь час може незначно коливатися навколо нинішніх рівнів", – прогнозує аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.

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