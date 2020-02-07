В Україні подешевшають кредити: у Нацбанку дали обнадійливий прогноз

Національний банк України змінив оцінку середньострокової номінальної нейтральної процентної ставки в Україні з 8% до 7% річних.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за січень 2020 року, який опубліковано на сайті регулятора. "Зміну спричинило підвищення оцінок рівноважного зміцнення реального обмінного курсу гривні", – сказано у повідомленні.

НБУ

В НБУ стверджують, що у зв'язку з цим облікову ставку до кінця 2020 року може бути знижено до 7%. "Подальше зниження облікової ставки протягом 2020 року до нейтрального рівня 7% забезпечить пом'якшення монетарних умов і підтримуватиме інфляцію близько до мети 5%. Такий рівень процентної ставки буде рівноважним для української економіки, коли інфляція перебуватиме на рівні мети, а ВВП і зайнятість – на потенційному рівні", – зазначає НБУ.

У регуляторі нагадали, що це вплине на зниження вартості кредитів для бізнесу й населення та стимулюватиме ділову активність. З іншого боку, істотне зниження облікової ставки створило б ризики виходу інфляції за верхню межу цільового діапазону в 2021 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 липня правління Національного банку України знизило облікову ставку на пів відсотка – з 17,5% до 17% річних.

Федеральна резервна система США вперше з грудня 2008 року вдалася до пом'якшення грошово-кредитної політики й знизила облікову ставку на 0,25 відсоткового пункту.

З 1 серпня ставка федеральних фондів, регулює вартість доларових кредитів по всьому світу, буде встановлена в діапазоні 2-2,25% річних.

Національний банк України з п'ятниці, 31 січня 2020 року, знизив облікову ставку до 11% річних.

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