В Україні подешевшав долар: курс валют на 19 серпня

Офіційний курс долара в середу, 19 серпня, знизився на 8 копійок і встановився на рівні 27,22 грн. А ось вартість євро пішла вгору – до 32,49 грн (+12 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 19 серпня

1 долар США – 27,22 грн;

1 євро – 32,49 грн.

Курс валют НБУ НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,14 грн/$ (0 коп.)

Продаж – 27,45 грн/$ (0 коп.)

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

Купівля – 32,08 грн/€ (+8 коп.)

Продаж – 32,64 грн/€ (+10 коп.)

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,30грн/$

Продаж – 27,41 грн/$

Курс долара в обмінниках kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,60 грн/€

Продаж – 32,74 грн/€

Курс євро в обмінниках kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,33 грн/$

Продаж – 27,40 грн/$

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

Купівля – 32,28 грн/€

Продаж – 32,38 грн/€

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 18 серпня, знизився на 4 копійки і встановився на рівні 27,30 грн. А ось вартість євро пішла вгору – до 32,37 грн (+6 коп.).