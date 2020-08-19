В Україні подешевшав долар: курс валют на 19 серпня

Ярослав Маркін Mакроекономіка 09:47, 19.08.2020 Оновлено: 09:48, 19.08.2020

Офіційний курс долара в середу, 19 серпня, знизився на 8 копійок і встановився на рівні 27,22 грн. А ось вартість євро пішла вгору – до 32,49 грн (+12 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 19 серпня

  • 1 долар США – 27,22 грн;

  • 1 євро – 32,49 грн.

Курс валют НБУ
НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 27,14 грн/$ (0 коп.)

  • Продаж – 27,45 грн/$ (0 коп.)

Курс долара в банках
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,08 грн/€ (+8 коп.)

  • Продаж – 32,64 грн/€ (+10 коп.)

Курс євро в банках
Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27,30грн/$

  • Продаж – 27,41 грн/$

Курс долара в обмінниках
kurs.com.ua

Євро:

  • Купівля – 32,60 грн/€

  • Продаж – 32,74 грн/€

Курс євро в обмінниках
kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 27,33 грн/$

  • Продаж – 27,40 грн/$

Курс долара на чорному ринку
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,28 грн/€

  • Продаж – 32,38 грн/€

Курс євро на чорному ринку
Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 18 серпня, знизився на 4 копійки і встановився на рівні 27,30 грн. А ось вартість євро пішла вгору – до 32,37 грн (+6 коп.).

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