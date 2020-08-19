В Україні подешевшав долар: курс валют на 19 серпня

Курс долара в Україні.
Офіційний курс долара в середу, 19 серпня, знизився на 8 копійок і встановився на рівні 27,22 грн. А ось вартість євро пішла вгору – до 32,49 грн (+12 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
1 долар США – 27,22 грн;
1 євро – 32,49 грн.
Курс валют НБУ НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Долар:
Купівля – 27,14 грн/$ (0 коп.)
Продаж – 27,45 грн/$ (0 коп.)
Курс долара в банках Мінфін
Євро:
Купівля – 32,08 грн/€ (+8 коп.)
Продаж – 32,64 грн/€ (+10 коп.)
Курс євро в банках Мінфін
Долар:
Купівля – 27,30грн/$
Продаж – 27,41 грн/$
Курс долара в обмінниках kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,60 грн/€
Продаж – 32,74 грн/€
Курс євро в обмінниках kurs.com.ua
Долар:
Купівля – 27,33 грн/$
Продаж – 27,40 грн/$
Курс долара на чорному ринку Мінфін
Євро:
Купівля – 32,28 грн/€
Продаж – 32,38 грн/€
Курс євро на чорному ринку Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 18 серпня, знизився на 4 копійки і встановився на рівні 27,30 грн. А ось вартість євро пішла вгору – до 32,37 грн (+6 коп.).
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