В Україні подешевшало євро, а курс долара залишився без змін

Ярослав Маркін Mакроекономіка 09:40, 18.09.2020 Оновлено: 09:52, 18.09.2020

Національний банк України у п'ятницю, 18 вересня, залишив курс долара на попередньому рівні28,11 грн. А ось вартість євро знизилася на 21 копійку – до 33,17 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 19 вересня

  • 1 долар США – 28,11 грн

  • 1 євро – 33,17 грн.

Офіційний курс валют.
НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 27,98 грн/$ (0 коп.)

  • Продаж – 27,23 грн/$ (0 коп.)

Курс долара в банках.
kurs.com.ua

Євро:

  • Купівля – 32,80 грн/€ (-5 коп.)

  • Продаж – 33,35 грн/€ (-7 коп.)

Курс євро в банках.
kurs.com.ua

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 28,08 грн/$

  • Продаж – 28,16 грн/$

Курс долара в обмінниках.
kurs.com.ua

Євро:

  • Купівля – 32,29 грн/€

  • Продаж – 33,38 грн/€

Курс євро в обмінниках.
kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 28,11 грн/$

  • Продаж – 28,15 грн/$

Курс долара на чорному ринку.
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 33,08 грн/€

  • Продаж – 33,15 грн/€

Курс євро на чорному ринку.
Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 17 вересня, виріс на 6 копійок і встановився на рівні 28,11 грн. Також зросла вартість євро – до 33,38 грн (+4 коп.).

Коментувати
Економіка Mакроекономіка

Дивіться також

"Слуга народу" забрала із субсидій 2,2 млрд грн і віддала їх на ремонт доріг

Європарламент проголосував за санкції проти Лукашенка та Росії

Генштаб ЗСУ придбав позолочені ручки Parker на 300 тисяч гривень

Арахамія заявив, що заблокує створення ТСК щодо "вагнерівців"

Україна не впустить хасидів із Білорусі – МВС