В Україні подешевшало євро, а курс долара залишився без змін
Національний банк України у п'ятницю, 18 вересня, залишив курс долара на попередньому рівні – 28,11 грн. А ось вартість євро знизилася на 21 копійку – до 33,17 грн.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 19 вересня
1 долар США – 28,11 грн
1 євро – 33,17 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,98 грн/$ (0 коп.)
Продаж – 27,23 грн/$ (0 коп.)
Євро:
Купівля – 32,80 грн/€ (-5 коп.)
Продаж – 33,35 грн/€ (-7 коп.)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 28,08 грн/$
Продаж – 28,16 грн/$
Євро:
Купівля – 32,29 грн/€
Продаж – 33,38 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 28,11 грн/$
Продаж – 28,15 грн/$
Євро:
Купівля – 33,08 грн/€
Продаж – 33,15 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 17 вересня, виріс на 6 копійок і встановився на рівні 28,11 грн. Також зросла вартість євро – до 33,38 грн (+4 коп.).