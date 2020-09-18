В Україні подешевшало євро, а курс долара залишився без змін

Національний банк України у п'ятницю, 18 вересня, залишив курс долара на попередньому рівні – 28,11 грн. А ось вартість євро знизилася на 21 копійку – до 33,17 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 19 вересня

1 долар США – 28,11 грн

1 євро – 33,17 грн.

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,98 грн/$ (0 коп.)

Продаж – 27,23 грн/$ (0 коп.)

Євро:

Купівля – 32,80 грн/€ (-5 коп.)

Продаж – 33,35 грн/€ (-7 коп.)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,08 грн/$

Продаж – 28,16 грн/$

Євро:

Купівля – 32,29 грн/€

Продаж – 33,38 грн/€

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,11 грн/$

Продаж – 28,15 грн/$

Євро:

Купівля – 33,08 грн/€

Продаж – 33,15 грн/€

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 17 вересня, виріс на 6 копійок і встановився на рівні 28,11 грн. Також зросла вартість євро – до 33,38 грн (+4 коп.).