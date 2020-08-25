В Україні подешевшали долар і євро: який курс в банках і обмінниках

Ярослав Маркін Mакроекономіка 09:42, 25.08.2020

Офіційний курс долара у вівторок, 25 серпня, знизився на 8 копійок і встановився на рівні 27,39 грн. Також подешевшало євро – до 32,46 грн (-9 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 25 серпня

  • 1 долар США – 27,39 грн

  • 1 євро – 32,46 грн.

Офіційний курс валют
НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 27,27 грн/$ (+1 коп.)

  • Продаж – 27,60 грн/$ (0 коп.)

Курс долара в банках
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 31,97 грн/€ (-7 коп.)

  • Продаж – 32,62 грн/€ (0 коп.)

Курс євро в банках
Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27,41 грн/$

  • Продаж – 27,55 грн/$

Курс долара в обмінниках
kurs.com.ua

Євро:

  • Купівля – 32,37 грн/€

  • Продаж – 32,53 грн/€

Курс євро в обмінниках
kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 27,22 грн/$

  • Продаж – 27,29 грн/$

Курс долара на чорному ринку
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,46 грн/€

  • Продаж – 32,50 грн/€

Курс євро на чорному ринку
Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 21 серпня, виріс на 16 копійок і встановився на рівні 27,48 грн. А ось вартість євро знизилася – до 32,55 грн (-5 коп.).

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