В Україні подешевшали долар і євро: який курс в банках і обмінниках

Курс валют в Україні 25 серпня. Колаж Обозревателя
Офіційний курс долара у вівторок, 25 серпня, знизився на 8 копійок і встановився на рівні 27,39 грн. Також подешевшало євро – до 32,46 грн (-9 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
1 долар США – 27,39 грн
1 євро – 32,46 грн.
Офіційний курс валют НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Долар:
Купівля – 27,27 грн/$ (+1 коп.)
Продаж – 27,60 грн/$ (0 коп.)
Курс долара в банках Мінфін
Євро:
Купівля – 31,97 грн/€ (-7 коп.)
Продаж – 32,62 грн/€ (0 коп.)
Курс євро в банках Мінфін
Долар:
Купівля – 27,41 грн/$
Продаж – 27,55 грн/$
Курс долара в обмінниках kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,37 грн/€
Продаж – 32,53 грн/€
Курс євро в обмінниках kurs.com.ua
Долар:
Купівля – 27,22 грн/$
Продаж – 27,29 грн/$
Курс долара на чорному ринку Мінфін
Євро:
Купівля – 32,46 грн/€
Продаж – 32,50 грн/€
Курс євро на чорному ринку Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 21 серпня, виріс на 16 копійок і встановився на рівні 27,48 грн. А ось вартість євро знизилася – до 32,55 грн (-5 коп.).
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