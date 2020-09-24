В Україні подешевшали долар і євро: який курс у банках і обмінниках
Офіційний курс долара в четвер, 24 вересня, знизився на 1 копійку і встановився на рівні 28,18 грн. Також знизилася вартість євро – до 32,96 грн (-15 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 24 вересня
1 долар США – 28,18 грн
1 євро – 32,96 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 28,08 грн/$ (0 коп.)
Продаж – 28,34 грн/$ (0 коп.)
Євро:
Купівля – 32,64 грн/€ (-11 коп.)
Продаж – 33,15 грн/€ (-11 коп.)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 28,20 грн/$
Продаж – 28,27 грн/$
Євро:
Купівля – 32,87 грн/€
Продаж – 32,95 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 28,22 грн/$
Продаж – 28,26 грн/$
Євро:
Купівля – 32,86 грн/€
Продаж – 33,00 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в середу, 23 вересня, залишився без змін – 28,20 грн. А вартість євро знизилася на 8 копійок – до 33,11 грн.