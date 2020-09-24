В Україні подешевшали долар і євро: який курс у банках і обмінниках

Ярослав Маркін Mакроекономіка 09:41, 24.09.2020 Оновлено: 09:45, 24.09.2020

Офіційний курс долара в четвер, 24 вересня, знизився на 1 копійку і встановився на рівні 28,18 грн. Також знизилася вартість євро – до 32,96 грн (-15 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 24 вересня

  • 1 долар США – 28,18 грн

  • 1 євро – 32,96 грн.

Офіційний курс валют.
НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 28,08 грн/$ (0 коп.)

  • Продаж – 28,34 грн/$ (0 коп.)

Курс долара в банках.
kurs.com.ua

Євро:

  • Купівля – 32,64 грн/€ (-11 коп.)

  • Продаж – 33,15 грн/€ (-11 коп.)

Курс євро в банках.
kurs.com.ua

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 28,20 грн/$

  • Продаж – 28,27 грн/$

Курс долара в обмінниках.
kurs.com.ua

Євро:

  • Купівля – 32,87 грн/€

  • Продаж – 32,95 грн/€

Курс євро в обмінниках.
kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 28,22 грн/$

  • Продаж – 28,26 грн/$

Курс долара на чорному ринку.
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,86 грн/€

  • Продаж – 33,00 грн/€

Курс євро на чорному ринку.
Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в середу, 23 вересня, залишився без змін – 28,20 грн. А вартість євро знизилася на 8 копійок – до 33,11 грн.

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