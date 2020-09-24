В Україні подешевшали долар і євро: який курс у банках і обмінниках

Офіційний курс долара в четвер, 24 вересня, знизився на 1 копійку і встановився на рівні 28,18 грн. Також знизилася вартість євро – до 32,96 грн (-15 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 24 вересня

1 долар США – 28,18 грн

1 євро – 32,96 грн.

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,08 грн/$ (0 коп.)

Продаж – 28,34 грн/$ (0 коп.)

Євро:

Купівля – 32,64 грн/€ (-11 коп.)

Продаж – 33,15 грн/€ (-11 коп.)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,20 грн/$

Продаж – 28,27 грн/$

Євро:

Купівля – 32,87 грн/€

Продаж – 32,95 грн/€

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,22 грн/$

Продаж – 28,26 грн/$

Євро:

Купівля – 32,86 грн/€

Продаж – 33,00 грн/€

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в середу, 23 вересня, залишився без змін – 28,20 грн. А вартість євро знизилася на 8 копійок – до 33,11 грн.