В Україні подешевшали долар і євро: курс валют на 23 червня
Довідковий курс долара в Україні на 23 червня встановлено на позначці 26,66 грн. Таким чином він знизився на 5 копійок в порівнянні з понеділком.
Євро при цьому також подешевшав на 10 копійок і зупинився на позначці 29,89 грн.
Про це сказано на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 23 червня
100 доларів США – 2666 грн (-5 коп.)
100 євро – 2989 грн (-10 коп.)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,55 грн/$
Продаж – 26,80 грн/$
Євро:
Купівля – 29,60 грн/€
Продаж – 30,05 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,69 грн/$
Продаж – 26,75 грн/$
Євро:
Купівля – 30,06 грн/€
Продаж – 30,13 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,72 грн/$
Продаж – 26,79 грн/$
Євро:
Купівля – 29,8 грн/€
Продаж – 29,91 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні долар перейшов до плавного подорожчання і вже до кінця червня досягне позначки 27 грн/$. Новина про новий кредитний транш від МВФ вже не впливає на валютний ринок, а побоювання з приводу можливої відставки керівництва НБУ негативно відображається на настроях інвесторів і продавців валюти.