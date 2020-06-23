В Україні подешевшали долар і євро: курс валют на 23 червня

Довідковий курс долара в Україні на 23 червня встановлено на позначці 26,66 грн. Таким чином він знизився на 5 копійок в порівнянні з понеділком.

Євро при цьому також подешевшав на 10 копійок і зупинився на позначці 29,89 грн.

Про це сказано на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 23 червня

100 доларів США – 2666 грн (-5 коп.)

100 євро – 2989 грн (-10 коп.)

Курс валют НБУ (сайт Нацбанку)

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,55 грн/$

Продаж – 26,80 грн/$

Курс долара в банках (Мінфін)

Євро:

Купівля – 29,60 грн/€

Продаж – 30,05 грн/€

Курс євро в банках (Мінфін)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,69 грн/$

Продаж – 26,75 грн/$

Курс євро в обмінниках kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 30,06 грн/€

Продаж – 30,13 грн/€

Курс євро в обмінниках kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,72 грн/$

Продаж – 26,79 грн/$

Курс долара на чорному ринку (Мінфін)

Євро:

Купівля – 29,8 грн/€

Продаж – 29,91 грн/€

Курс євро на чорному ринку (Мінфін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні долар перейшов до плавного подорожчання і вже до кінця червня досягне позначки 27 грн/$. Новина про новий кредитний транш від МВФ вже не впливає на валютний ринок, а побоювання з приводу можливої відставки керівництва НБУ негативно відображається на настроях інвесторів і продавців валюти.