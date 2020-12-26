В Україні подешевшає долар: Нацбанк показав курс після вихідних

В Україні курс долара після вихідних, 28 грудня, подешевшає на 10 копійок до 28,35 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних Національного банку України, які опублікували на офіційному сайті відомства. Варто відзначити, що регулятор не встановлює вартість валюти, а підраховує її середню вартість виходячи з усереднених даних. Незважаючи на це, до курсу НБУ прив'язані ціни на низку послуг, вартість яких зафіксована в валюті.

Національний банк України в п'ятницю, 25 грудня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 28,45 грн/$. При цьому ще днем раніше вартість валюти зросла на 20 копійок.

Траєкторія руху курсу долара змінилась на 180 градусів. При цьому вже в наступному році валюта знову перейде до плавного зростання. Як прогнозують експерти, долар плавно перейде психологічну позначку в 29 грн/$.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через "різдвяне ралі" і рекордний продаж ОВДП курс долара буде коливатися близько 28 грн/$. Іноземці, незважаючи на ризики, зважилися купувати українські цінні папери.