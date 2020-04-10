В Україні подешевшає долар: аналітик спрогнозував вартість гривні

В Україні курс долара до 17 квітня може знизитися до 27,1 грн/$ (станом на 10 квітня – 27,25 грн/$).

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,2 грн", – прогнозує експерт.

Фактори зміцнення гривні:

високі шанси на укладення договору з МВФ;

зниження попиту на долар з боку імпортерів;

закінчився ажіотажний попит з боку населення.

Аналітик дав прогноз щодо курсу гривні rbc.ua

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень, з 3 по 10 квітня, знизилися з 27,37/27,87 до 27,13/27,53 (-0,9%/- 1,2%). При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем скоротився з 1,8% до 1,5% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу в порівнянні з покупкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс долара в Україні після декількох тижнів різкого зростання кардинально змінив свою траєкторію. Вже до 12 квітня, як прогнозують аналітики, валюта може опуститися нижче за психологічну позначку в 27 грн/$.

29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара у середньому за рік – 29,5 грн.