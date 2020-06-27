В Україні подешевшає долар: аналітик озвучив прогноз

В Україні курс долара в перший тиждень липня зміцниться на 15-20 копійок і становитиме близько 26,5-26,7 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 грн, а готівковий долар в банках – приблизно 26,5-26,7 грн", – розповідає Іосуб.

Які новини вплинули на курс долара:

Кабінет міністрів оголосив план дій щодо подолання наслідків кризових явищ, викликаних Сovid-19 і карантину;

уряд допускає скорочення ВВП країни в 2020 році на 4-8% в порівнянні з 2019 роком;

Нацбанк очікує пік рівня безробіття через коронавірус в другому кварталі поточного року. Раніше повідомлялося, що кількість безробітних в Україні через карантин виросло в травні на 48% – до 456,8 тис. осіб.

Відзначимо, за даними Мінфіну, в травні державний і гарантований державою борг України в національній валюті зріс на 0,59%, до 2209 млрд грн, а в доларовому еквіваленті – на 0,83%, до $82,12 млрд. Коливання на валютному ринку в травні були мінімальними, тому їх вплив на стан держборгу виявилося незначним. У травні Мінфін погасив другий випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантію США на понад $1 млрд. Всього за минулий місяць витрати на погашення держборгу склали 43,2 млрд грн, на обслуговування – 12,7 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.