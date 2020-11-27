В Україні перерахують пенсії та виплати: скільки отримаємо в грудні

В Україні з 1 грудня перерахують прожитковий мінімум: загальний розмір із 2118 грн збільшиться до 2189 грн. Також підвищать "норму" на дітей і пенсіонерів. Реальна сума, якої може вистачити на базовий набір продуктів і послуг, є в кілька разів вищою. Хоч підвищення й невелике, але відіб'ється воно на багатьох сферах. Як і на що впливає підвищення прожиткового мінімуму – з'ясовував OBOZREVATEL.

Чому дають так мало грошей

Прожитковий мінімум встановлює держава й закріплює його в Законі "Про Державний бюджет". Правда, цей показник далекий від реальних середніх витрат українців на місяць. Міністерство соціальної політики також щомісяця розраховує розмір фактичного прожиткового мінімуму. Він демонструє, скільки українцям насправді потрібно витратити на товари й послуги, які входять до прожиткового мінімуму. Цей показник майже вдвічі вищий за встановлений. Наприклад, за даними жовтня, він становить 3769 грн, а разом з обов'язковими платежами – 4320 грн.

"Прожитковий мінімум існує з 2000-го року, – розповідає провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН Лідія Ткаченко. – Коли його порахували перший раз, розміри мінімальної пенсії та соціальних гарантій були майже вдвічі нижчими за нього. Спершу прожитковий мінімум був моніторинговим показником, щоб розуміти, який нині рівень зарплат і пенсій, а який повинен бути. У 2005-му мінімальну пенсію встановили на рівні прожиткового мінімуму для людей, що втратили працездатність. Відтоді й на тривалий період прожитковий мінімум, який встановлювався в законі, і фактичний були дуже близькими. Після 2014-го року, коли почався воєнний конфлікт, прожитковий мінімум у держбюджеті заморозили, а гарантії не переглядали. Водночас ціни виросли майже вдвічі. Тому сформувався такий величезний розрив".

На що впливає прожитковий мінімум?

Переважно прожитковий мінімум впливає на соціальні виплати. Найбільша стаття витрат бюджету, підв'язана під нього, – це пенсії. Підвищення мінімуму насамперед позначиться на пенсіонерах із мінімальною пенсією, яка збільшиться від 1712 грн до 1769 грн. Це стосується пенсії за віком, через інвалідність і втрату годувальника, пенсійних виплат шахтарям, інвалідам війни, учасникам бойових дій, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Найбільшу надбавку, 570 грн, отримають пенсіонери з максимальною пенсією, яка згідно із законом не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Якщо раніше вони отримували 17 120 грн, то вже за наступний місяць – 17 690 грн. Загалом підвищення стосуватиметься близько 2 млн пенсіонерів.

Мінімальну пенсію підвищать із 1712 грн до 1769 грн.

Максимальну пенсію – із 17 120 грн до 17 690 грн.

Мінімальні аліменти до шести років – із 929 грн до 960,5 грн.

Мінімальні аліменти із шести до 18 років – із 1159 грн до 1197,5 грн.

Другий важливий момент – субсидії. У формулі їх розрахунку також фігурує прожитковий мінімум. Щоб визначити обов'язковий платіж за комуналку, середньомісячний дохід одного члена сім'ї ділять на два прожиткових мінімуми, множать на 15% і на загальний дохід сім'ї. Усе, що не покриває обов'язковий платіж, повинна покрити субсидія.

До прожиткового мінімум прив'язані й виплати соціально незахищеним групам. Від нього залежить допомога малозабезпеченим сім'ям, яку отримують близько мільйона чоловік. Вона визначається як різниця між фактичним доходом сім'ї і встановленим прожитковим мінімумом.

Що стосується інших категорій, то дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, держава зобов'язана виплачувати 2,5 прожиткових мінімуми.

Прожитковий мінімум slovoidilo.ua

Для дітей до шести років сума виросте з 4647,5 грн до 4802,5 грн.

Від шести до 18 років – із 5795 грн до 5987,5 грн.

Дітям-сиротам з інвалідністю належить 3,5 прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку.

До шести років допомога зросте із 6506,5 грн до 6723.5 грн.

Від шести до 18 – із 8113 грн до 8382,5 грн.

Розмір грошового забезпечення названим батькам і батькам-вихователям встановлено на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатних людей (із 2197 грн до 2270 грн), а патронатним вихователям – 5 прожиткових мінімумів (із 10 985 грн до 11350 грн).

Від прожиткового мінімуму залежать й інші нарахування, наприклад аліменти. Їхній розмір згідно із законом не може бути менше ніж 50% від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Дітям до шести років – із 929 грн до 960,5 грн.

Від 6 до 18 років – із 1159 грн до 1197,5 грн.

А рекомендований мінімальний розмір аліментів повинен відповідати прожитковому мінімуму.

Дітям до шести років зросте з 1859 грн до 1921 грн.

Від шести до 18 років – із 2318 грн до 2395 грн.

Кому піднімуть зарплати?

Мінімальна зарплата в Україні набагато вища за прожитковий мінімум, але є категорії фахівців, чия зарплата прив'язана саме до нього. Це стосується працівників бюджетної сфери, наприклад учителів або вчених. Їхній тарифний оклад прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатної людини, але зарплата переважно складається не тільки з окладу, є ще надбавки за стаж, інтенсивність праці, премії.

Також від прожиткового мінімуму залежить і зарплата прокурорів, наприклад, прокурор окружної прокуратури отримує 15 прожиткових мінімумів для працездатних людей. Його зарплата зросте. Але найбільше підвищення зарплат очікується в суддів, адже для першої інстанції мінімальний оклад становить 30 прожиткових мінімумів, для апеляції – 50, Верховного суду – 75. Крім мінімумів, є також надбавки за стаж і спеціальні регіональні коефіцієнти.

Чи зростуть ціни?

Підвищення тих чи інших виплат в Україні часто стає причиною зростання цін на всілякі товари й послуги. Тому до будь-яких підвищень багато українців ставляться скептично. Але тут експерти заспокоюють, боятися зростання цін не варто:

"Якщо мінімальна заробітна плата ще може якось впливати на ціни, то прожитковий мінімум на це не впливає, – запевняє директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. – Саме тому в нас динаміка зростання заробітної плати й прожиткового мінімуму, якщо проаналізувати за останні три роки, дуже різна. Після того як у 2017-му році збільшили мінімальну зарплату вдвічі, із 1600 до 3200 грн, зарплата почала зростати набагато швидше, ніж прожитковий мінімум. Від мінімальної заробітної плати залежать податки ФОП, а прожитковий мінімум прив'язаний до соціальних виплат. Зростання соцвиплат, відповідно, стримується, і держава на цьому економить".

Встановлений прожитковий мінімум давно хочуть підвищити до фактичного. У Верховній Раді вже зареєстровано кілька законопроєктів, які повинні втілити цю ідею. Але підвищення прожиткового мінімуму передбачає дуже великі витрати, а таких грошей у бюджеті немає. Тому поки прожитковий мінімум підніматимуть поступово. З 1 грудня 2021-го він повинен становити вже 2393 грн.