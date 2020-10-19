В Україні перерахували курс долара: як валюта подорожчала в банках і обмінниках

В Україні 19 жовтня на різних сегментах валютного ринку долар подорожчав на 3-5 копійок. Водночас вартість євро під час покупки знизилася, а в продажу – зросла.

Детальніше про те, скільки коштує валюта в Україні і як змінилися курси – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Курс НБУ на 19 жовтня

1 долар США – 28,36 грн (+3 коп.);

1 євро – 33,30 грн (+13 коп.).

Як зміниться курс долара НБУ

*Нацбанк щодня встановлює довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом українці купити валюту не зможуть.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 28,25 грн/$ (+5 копійок);

Продаж – 28,47 грн/$ (+7 копійок)

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

Купівля – 33 грн/€ (+25 копійок);

Продаж – 33,4 грн/€ (-2 копійки).

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,27 грн/$ (- 5 копійок);

Продаж – 28,35 грн/$ (+10 копійок).

Курс долара в банках finance.ua

Євро:

Купівля – 32,93 грн/€ (- 6 копійок);

Продаж – 33,33 грн/€ (+ 16 копійок).

Курс євро в обмінниках Finance.ua

Що буде з курсом долара у 2021 році

Поки світові аналітики очікують курс трохи більше 28 грн, українська влада впевнена, що долар у середньому коштуватиме наступного року приблизно 29,1 грн/$.

Володимир Мазуренко спрогнозував, що долар у 2021-му може в деякі дні сягнути 30 грн.

Аналітик Єгор Комов вважає, що курс коливатиметься наступного року близько вже звичної позначки у 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що немає жодної підстави для стрибків курсу долара в Україні до 32-33 грн цьогоріч навіть при нинішньому рівні інфляції.