В Україні перерахували курс долара: скільки витратимо на валюту

В Україні 30 листопада курс долара виріс на 2-6 копійок на всіх сегментах валютного ринку. І, як відзначають аналітики, валюта продовжить дорожчати.

OBOZREVATEL зібрав для вас актуальні курси валют у банках, обмінниках і дізнався, як буде змінюватися вартість валюти.

1 долар США – 28,46 грн (+2 коп.);

1 євро – 33,95 грн (+9 коп.)

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

"Найближчого тижня ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку торгуватиметься через тиждень близько 28,6 грн. Готівковий долар торгуватиметься по 28,5/28,7 грн", – розповідає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики Forex Club додає: ймовірність введення жорсткого карантину дедалі більше тисне на ринок і на настрої імпортерів, які значно знизили активність. "Ймовірно, найближчим часом гривня й далі рухатиметься близько досягнутих рівнів зі спробами вийти з діапазону 28,45-28,5 гривень за долар", – прогнозує експерт.

"Заяви МВС щодо 4-тижневого локдауну негативно впливають на настрої інвесторів. Сьогодні нерезиденти можуть вийти з купівлею валюти на міжбанк, що чинитиме тиск на котування. Наступного тижня з курсу долара США проти гривні очікую подальшого зростання до рівня 28,50. Євро до гривні, ймовірно, трохи ослабне – до 33,84", – погоджується аналітик RoboForex Андрій Гойл.

Валюти країн, що розвиваються, зростають у ціні на тлі зниження вартості долара: кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США зросла другий тиждень поспіль, а значить потреба в нових фіскальних стимулах нікуди не зникла. Тим часом гривня й далі знижується, що пов'язано з можливою відсутністю нового траншу від МВФ і проблемами з поповненням українського бюджету. "Доти, доки питання зі співпрацею між Україною та МВФ не буде розв'язано, курс і далі зазнаватиме утиску з боку іноземних інвесторів. Очікуємо курс близько 28,50 грн за долар", – упевнений аналітик "Телетрейд" Сергій Родлер.

Долар у банках:

Купівля – 28,4 грн/$;

Продаж – 28,62 грн/$.

Долар в обмінниках:

Купівля – 28,4 грн/$;

Продаж – 28,63 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця листопада на курс долара впливатимуть новини про можливий повний локдаун, пауза у співпраці з МВФ і повернення ПДВ експортерам.

Думки аналітиків про те, як і чому зміниться вартість валюти, розходяться. У середньому ж експерти прогнозують курс від 28,2 до 28,5 грн/$.