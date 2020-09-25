В Україні перед вихідними виріс курс долара, а євро знизився

Ярослав Маркін Mакроекономіка 09:47, 25.09.2020

Офіційний курс долара в п'ятницю, 25 вересня, виріс на 6 копійок і встановився на рівні 28,24 грн. А ось вартість євро знизилася – до 32,89 грн (-6 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 25 вересня

  • 1 долар США – 28,24 грн

  • 1 євро – 32,89 грн.

Офіційний курс валют в Україні.
НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 28,12 грн/$ (+2 коп.)

  • Продаж – 28,32 грн/$ (+3 коп.)

Курс долара в банках.
kurs.com.ua

Євро:

  • Купівля – 32,60 грн/€ (-5 коп.)

  • Продаж – 33,14 грн/€ (-3 коп.)

Курс євро в банках.
kurs.com.ua

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 28,22 грн/$

  • Продаж – 28,30 грн/$

Курс долара в обмінниках.
kurs.com.ua

Євро:

  • Купівля – 32,93 грн/€

  • Продаж – 33,02 грн/€

Курс євро в банках.
kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 28,35 грн/$

  • Продаж – 28,29 грн/$

Курс долара на чорному ринку.
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,78 грн/€

  • Продаж – 32,90 грн/€

Курс євро на чорному ринку.
Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 24 вересня, знизився на 1 копійку і встановився на рівні 28,18 грн. Також знизилася вартість євро – до 32,96 грн (-15 коп.).

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