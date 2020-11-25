В Україні опублікували нові тарифи на газ: скільки платитимемо в грудні

В Україні в грудні більшість постачальників газу (з тих, хто оприлюднив тарифи 25 листопада) ухвалили рішення продовжити діючі ціни на грудень. При цьому частині компаній вдалося знизити тарифи.

Про це йдеться в даних, опублікованих на офіційних сайтах постачальників. Наприклад, ціна на кубометр блакитного палива від компанії "Нафтогаз" в грудні не зміниться і буде знаходиться на рівні 6,33 грн (тариф місячний), також не змінили свої ціни компанії megawatt і Yasno (постачальник в Донецькій області).

Які тарифи встановили:

"Нафтогаз" 6,33 грн за кубометр (без змін)

megawatt 6,22 грн за кубометр (без змін)

Асканія Енерджі 6,69 грн за кубометр (було 7,25)

"КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДИНГ" 6,9 грн за кубометр (було 7,3)

Yasno 6,49 грн за кубометр (без змін)

Відзначимо, з серпня постачальники газу самі формують тариф виходячи з біржової ціни станом на 25 число кожного місяця. Кабінет міністрів більше не впливає на ціни.

На ринку є десятки різних постачальників і сім'ї самі можуть вибирати, у кого і за якими цінами купувати. Подорожчання імпортного палива з часом призведе до зростання тарифів у платіжках простих українців.

Відзначимо, як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні ціни на газ будуть рости до лютого 2021 року. Водночас нині спрогнозувати ціни на блакитне паливо практично неможливо. Про це розповіла аналітикиня "Української енергетичної біржі" Оксана Запорізька. За її оцінками, подорожчання може тривати аж до лютого 2021 року.

"Зараз на УЕБ ціни ресурсу жовтня та ресурсу листопада торгуються в схожому ціновому діапазоні – близько 6500 грн за тис. кубометрів із ПДВ. Поки спостерігається динаміка до зростання, але коли буде межа й перехід до зниження, сказати точно неможливо. Орієнтовно це буде в лютому 2021 року", – розповідає Запорізька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Нафтогазі" заявили, що судитимуться з постачальниками через борги за газ, що постачався населенню на умовах ПСО (за цінами, які нижчі, ніж для підприємств). Вони досягли 24 млрд грн.

Кабінет міністрів у середині серпня дозволив вимикати газ. Якщо раніше компанії були зобов'язані постачати газ усім побутовим споживачам і релігійним організаціям на своїй ліцензійній території, то нині цю умову вилучили.