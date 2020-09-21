В Україні одночасно подорожчали долар і євро

Офіційний курс долара в понеділок, 21 вересня, виріс на 5 копійок і встановився на рівні 28,17 грн. А вартість євро зросла на 17 копійок – до 33,34 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 21 вересня

1 долар США – 28,17 грн

1 євро – 33,34 грн.

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,01 грн/$ (0 коп.)

Продаж – 28,29 грн/$ (+1 коп.)

Євро:

Купівля – 32,94 грн/€ (+2 коп.)

Продаж – 33,50 грн/€ (+3 коп.)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,12 грн/$

Продаж – 28,21 грн/$

Євро:

Купівля – 33,36 грн/€

Продаж – 33,46 грн/€

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,14 грн/$

Продаж – 28,18 грн/$

Євро:

Купівля – 33,15 грн/€

Продаж – 33,23 грн/€

Як повідомляв OBOZREVATEL, національний банк України в п'ятницю, 18 вересня, залишив курс долара на колишньому рівні – 28,11 грн. А ось вартість євро знизилася на 21 копійку – до 33,17 грн.