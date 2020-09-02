В Україні подорожчав долар, а євро досягло нової позначки

В Україні одночасно подорожчали долар і євро.
Офіційний курс долара в середу, 2 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,60 грн. А євро подолав позначку в 33 грн – курс склав 33,07 грн (+17 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
1 долар США – 27,60 грн
1 євро – 33,07 грн.
Офіційний курс валют НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Долар:
Купівля – 27,43 грн/$ (+3 коп.)
Продаж – 27,72 грн/$ (+4 коп.)
Курс долара в банках kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,50 грн/€ (+12 коп.)
Продаж – 33,13 грн/€ (+19 коп.)
Курс євро в банках kurs.com.ua
Долар:
Купівля – 27,55 грн/$
Продаж – 27,65 грн/$
Курс долара в обмінниках kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,80 грн/€
Продаж – 32,93 грн/€
Курс євро в обмінниках kurs.com.ua
Долар:
Купівля – 27,58 грн/$
Продаж – 27,62 грн/$
Курс долара на чорному ринку Мінфін
Євро:
Купівля – 32,70 грн/€
Продаж – 32,80 грн/€
Курс євро на чорному ринку Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара 1 вересня, за даними НБУ, зріс на 8 копійок – до 27,56 грн. На інших сегментах валютного ринку вартість валюти не змінилася.
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