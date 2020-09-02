В Україні подорожчав долар, а євро досягло нової позначки

В Україні одночасно подорожчали долар і євро.

Офіційний курс долара в середу, 2 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,60 грн. А євро подолав позначку в 33 грн – курс склав 33,07 грн (+17 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 2 вересня

1 долар США – 27,60 грн

1 євро – 33,07 грн.

Офіційний курс валют НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,43 грн/$ (+3 коп.)

Продаж – 27,72 грн/$ (+4 коп.)

Курс долара в банках kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,50 грн/€ (+12 коп.)

Продаж – 33,13 грн/€ (+19 коп.)

Курс євро в банках kurs.com.ua

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,55 грн/$

Продаж – 27,65 грн/$

Курс долара в обмінниках kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,80 грн/€

Продаж – 32,93 грн/€

Курс євро в обмінниках kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,58 грн/$

Продаж – 27,62 грн/$

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

Купівля – 32,70 грн/€

Продаж – 32,80 грн/€

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара 1 вересня, за даними НБУ, зріс на 8 копійок – до 27,56 грн. На інших сегментах валютного ринку вартість валюти не змінилася.

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