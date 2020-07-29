В Україні одночасно подешевшали долар і євро: курс валют на 29 липня
Офіційний курс долара в середу, 29 липня, знизився і встановився на рівні – 27,68 грн (-7 коп.). Також подешевшало євро – до 32,45 грн (-15 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 29 липня
100 доларів США – 2768 грн;
100 євро – 3245 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,52 грн/$
Продаж – 27,80 грн/$
Євро:
Купівля – 31,99 грн/€
Продаж – 32,59 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,63 грн/$
Продаж – 27,74 грн/$
Євро:
Купівля – 32,43 грн/€
Продаж – 32,55 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,68 грн/$
Продаж – 27,74 грн/$
Євро:
Купівля – 32,22 грн/€
Продаж – 32,34 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 28 липня, не змінився, залишившись на рівні понеділка – 27,75 грн. А ось євро подорожчав – до 32,60 грн (+38 коп.).