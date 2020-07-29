В Україні одночасно подешевшали долар і євро: курс валют на 29 липня

Ярослав Маркін Mакроекономіка 09:41, 29.07.2020

Офіційний курс долара в середу, 29 липня, знизився і встановився на рівні27,68 грн (-7 коп.). Також подешевшало євро – до 32,45 грн (-15 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 29 липня

  • 100 доларів США – 2768 грн;

  • 100 євро – 3245 грн.

Курс валют 29 липня
НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 27,52 грн/$

  • Продаж – 27,80 грн/$

Курс валют 29 липня
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 31,99 грн/€

  • Продаж – 32,59 грн/€

Курс валют 29 липня
Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27,63 грн/$

  • Продаж – 27,74 грн/$

Курс валют 29 липня
kurs.com.ua

Євро:

  • Купівля – 32,43 грн/€

  • Продаж – 32,55 грн/€

Курс валют 29 липня
kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 27,68 грн/$

  • Продаж – 27,74 грн/$

Курс валют 29 липня
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,22 грн/€

  • Продаж – 32,34 грн/€

Курс валют 29 липня
Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 28 липня, не змінився, залишившись на рівні понеділка – 27,75 грн. А ось євро подорожчав – до 32,60 грн (+38 коп.).

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