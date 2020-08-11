В Україні одночасно подешевшали долар і євро: курс валют на 11 серпня

В Україні подешевшав долар, але подорожчав євро. колаж Обозревателя

Офіційний курс долара у вівторок, 11 серпня, знизився на 4 копійки і встановився на рівні 27,60 грн. А курс євро знизився відразу на 24 копійки – до 32,46 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 11 серпня

1 долар США – 27,60 грн

1 євро – 32,26 грн.

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют 11 серпня НБУ

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,48 грн/$ (-2 коп.)

Продаж – 27,73 грн/$ (0 коп.)

Курс валют 11 серпня Мінфін

Євро:

Купівля – 32,15 грн/€ (-2 коп.)

Продаж – 32,66 грн/€ (-3 коп.)

Курс валют 11 серпня Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,58 грн/$

Продаж – 27,66 грн/$

Курс валют 11 серпня kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,39 грн/€

Продаж – 32,48 грн/€

Курс валют 11 серпня kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,60 грн/$

Продаж – 27,63 грн/$

Курс валют 11 серпня Мінфін

Євро:

Купівля – 32,32 грн/€

Продаж – 32,40 грн/€

Курс валют 11 серпня Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в понеділок, 10 серпня, знизився на 3 копійки і встановився на рівні 27,64 грн. Також знизився євро – до 32,68 грн (-11 коп.).