"В Україні один із найнижчих тарифів": Буславець розвінчала популярні міфи про електроенергію

В Україні один із найнижчих тарифів на електроенергію для промисловості і споживачів, а "Енергоатом" продає її фактично в збиток.

Про це в прямому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" заявила виконувачка обов'язків міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець. Вона продемонструвала графік, згідно з яким, в Україні тариф для бізнесу і промисловості в 1,5 рази менший, ніж середній по Європі. Для населення ця цифра і зовсім найнижча по регіону і в 4 рази менша середньої.

Ольга Буславець розвінчала популярні міфи про електроенергію Скріншот з відео

Ольга Буславець розвінчала популярні міфи про електроенергію Скріншот з відео

Також вона заявила, що в Україні не обмежують дешеву атомну генерацію. За її словами, НАЕК "Енергоатом" зобов'язали продавати 85% електроенергії по 57 копійок, що не покриває навіть паливних витрат компанії.

"Я вже не кажу про операційні витрати, ремонти, зарплати і так далі. Ті 15%, які залишаються в "Енергоатома", вони повинні продати на біржі і заробити собі гроші, щоб покрити свої витрати", – заявила вона.

Ольга Буславець розвінчала популярні міфи про електроенергію Скріншот з відео

Крім того, ця ціна не містить виведення атомних блоків з експлуатації – процедуру, яку необхідно буде почати через 10-15 років. За її словами, на це потрібно приблизно 200 мільярдів гривень, а в розпорядженні держави є тільки 5 мільярдів.

"Ми це кому відкладаємо? Дітям чи онукам? Уже через 10-15 років ми будемо змушені почати процедуру виведення блоків з експлуатації. Всі парламенти відкладали цю проблему. Дешева атомна генерація – це маніпуляція, її немає. Ми просто собі не говоримо те, скільки вона коштує насправді", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міненерго розповіли, як будуть виводити українську енергетику з кризи.

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