В Україні наповнити бюджет хочуть за рахунок інфляції, – ексміністр економіки

В Україні в проєкт бюджету на 2021 рік заклали високий рівень інфляції, можливо, для того, щоб отримати вищі прибутки. Чим вище ціни і обороти, тим більше податків можна отримати.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL озвучив колишній міністр економіки України Павло Кухта. "У бюджет закладено високий показник інфляції (на рівні 7,3%, – Авт.), вище, ніж інші прогнози. Це може бути зроблено для того, щоб отримати вищою дохідну базу. Але якщо інфляція буде меншою, бюджет отримає менше доходів. Також у бюджеті закладені деякі передумови до поліпшення адміністрування податків і, відповідно, надходжень. Це передбачає законодавчі зміни, які, до слова, Рада вже не підтримала. За рахунок таких поліпшень повинні були збільшитися надходження, значить, дохідну базу додатково завищено", – сказав він.

Дефіцит держбюджету трохи зменшився порівняно з нинішнім роком. Якщо на 2020-й його заклали на рівні 7,5% від ВВП, то в 2021-му – 6%.

"Нормальний дефіцит держбюджету – це максимум 3% від ВВП, – стверджує керівниця Центру аналізу публічних фінансів і публічного управління Київської школи економіки Дарина Марчак. – У минулі роки (в уряді Володимира Гройсмана. – Авт.) Міністерство фінансів зводило дефіцит до 2% ВВП. Зараз ми говоримо про цифру втричі більшу. І цей дефіцит фінансуватиметься за рахунок збільшення державного боргу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада нардепи 275 голосами ухвалили бюджет країни у першому читанні. У проєкті бюджету України на 2021 рік запропонували збільшити витрати на 17 млрд грн. Зокрема, найбільше з цієї суми піде на депутатські потреби і інфраструктуру, медицину, спорт.