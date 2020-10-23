В Україні на митниці напередодні виборів влаштували грандіозний переділ: документи

В Україні відразу після звільнення з посади т.в.о. голови Державної митної служби Андрія Павловського та призначення на його місце Євгена Єнтіса почався масштабний переділ влади. Новий головний митник почав свою роботу з кадрових чисток, і замість того щоб припиняти схеми і наповнювати бюджет, почав завойовувати вплив.

З відомства звільнили низку керівників, а на їхнє місце вже почали призначити нових людей. Документи з наказами потрапили в розпорядження OBOZREVATEL. Серед них –рішення про звільнення керівників Київської, Волинської, Буковинської митниць (звільнили з посад Сергія Слічка, Ігоря Вісьтака, Юрія Терещука).

Крім того, сам Павловський перед своїм призначенням зняв з посади керівника Одеської митниці Дениса Пудрика. Як пояснюють джерела OBOZREVATEL, у такий спосіб куратори напрямків "передають один одному привіти", у той час як митниця залишається без керівників у важливих регіонах.

Чим новий глава митниці Єнтіс краще Павловського – загадка. До того ж новий "головний митник" ледь може вважатися експертом у цій сфері. Єнтіс обіймав посаду заступника голови митниці з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Він приєднався до команди ексглави митниці Максима Нефьодова у 2019 році, а до того працював у ДП "Прозорро".

Що про нього відомо

Єнтіс раніше був керівником ІТ-відділу проєкту державних закупівель ProZorro. До слова, це пов'язує його з Нефьодовим, який був одним із ідеологів системи закупівель.

Євген Єнтіс одружений, разом із дружиною Яною виховують сина Давида й дочку Аріну. Згідно з декларацією, проживають у Вишневому Києво-Святошинського району.

Також у своїй декларації за 2019 рік він вказав зарплату, отриману за місцем роботи в ДП "Прозорро", на суму 1 мільйона 324 тисяч гривень. Тобто трохи більше як 100 тисяч гривень у місяць.

Згодом він покинув роботу в ProZorro й займався підприємницькою діяльністю, поки у 2020 році його не призначили заступником керівника Держмитної служби.

Нагадаємо, що Максима Нефьодова звільнили з посади голови Державної митної служби України 24 квітня. Тимчасовим виконувачем обов'язків керівника призначили Михайла Титарчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 серпня Денис Пудрик став виконувачем обов'язків голови Одеської митниці. Його призначення викликало критику серед політиків.

Чиновника було люстровано, оскільки він працював за часів президентства Віктора Януковича. Однак пізніше він оскаржив це рішення в суді і домігся компенсації в розмірі 677 тис. гривень за вимушені прогули.

21 жовтня Пудрика звільнили з посади.