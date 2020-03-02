В Україні такого не було з 90-х: як аномальна зима вплине на ціни і курс долара

Через аномально теплу і безсніжну зиму Україну очікують серйозні проблеми з урожаєм. Фермери скаржаться, що вже гинуть озимі пшениці та ячменю. За найоптимістичнішими прогнозами ми можемо недорахуватися третини врожаю. З голоду не помремо, але на ціни ситуація вплине.

Детальніше про те, що нас чекає влітку, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Сподіваємося на диво

Фермери вже б'ють на сполох – така погода загрожує серйозними проблемами з урожаєм. Деякі побоюються, що можуть недобрати третину того, що збирали раніше. "Нам залишається тільки сподіватися на Бога і молитися", – каже фермер з Черкаської області Василь Драч. За його словами, через безсніжну зиму в землі зараз дуже мало вологи.

Поля озимих uga.ua

"На початок березня в землі повинно бути вологи на 1 метр. А я нещодавно поміряв – там всього 22-23 см. Зараз випав хороший дощ, може буде сантиметрів 30, але це всього лише третина від необхідного", – каже він.

За словами фермера, якщо трапиться диво, і навесні все ж таки випадуть хороші дощі, то можна ще сподіватися на якийсь урожай. "Але зараз нам обіцяють дуже жаркий червень. А зазвичай на початку червня йшли хороші дощі після посівної. Зараз тільки сподіваємося на диво", – каже Драч.

З ним погоджується і керівник асоціації фермерів та власників землі Черкаської області Віктор Гончаренко. "Картина дуже сумна. Запасів води вкрай мало. Причому ситуація така – на поверхні землі 20 см вологи, потім метр сухої землі, практично як камінь, а потім вже ґрунтові води. В такому разі коріння рослин просто засихатиме", – повідомляє він.

Також він зазначає, що вже зараз гинуть озимі. "Озимі пшениці в дуже поганому стані. І озимі ячменю в критичному", – каже Гончаренко.

Погані новини повідомив і міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель – Україну може очікувати посуха. З такою проблемою за роки незалежності країна ще не стикалася. Зараз обговорюють можливі варіанти вирішення проблеми, зокрема, збільшення меліорації і площ під зрошення.

"Це серйозний виклик, якого в країні раніше не було. Така зима була колись у дев'яностих роках", – заявив Оржель.

Олексій Оржель Liga.net

Вдарить по гривні та цінах

Аналітик аграрного ринку Ярослав Левицький сказав OZREVATEL, що на сьогодні посуха – лише один із можливих прогнозів, щоправда, найбільш песимістичний. Підтвердиться він чи ні – невідомо, однак вже зараз прогнозують зменшення врожаю на 10 мільйонів тонн. Звісно, будуть наслідки – гривня може впасти, долар може вирости, а ціни – зрости.

"Наш внутрішній ринок залежить від світового. У будь-якому разі, ми зберемо достатньо врожаю, щоб забезпечити свої потреби, бо це всього лише близько 8 мільйонів тонн. Якщо буде менший урожай, то буде менший експорт, менше надходження валюти, відповідно, можна очікувати ослаблення курсу гривні. Як це відіб'ється на ціні хліба, зерна? У нас ціни світового ринку, так що потрібно розуміти, що якщо Україна збере менше зерна, то і ціни світового ринку підвищаться", – поділився аналітик.

В Україну може прийти посуха

Паніка передчасна?

Провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило в коментарі OBOZREVATEL каже, що поки панікувати рано. Зрозуміти, чи буде посуха, можна в середині березня.

Також він зазначає, що зараз рівень запасу вологи у ґрунті недостатній, але того рівня опадів, що очікується найближчим часом, має вистачити для початку польових робіт.

"Це передчасна паніка, бо ми не знаємо, що буде у квітні і травні з опадами. Тих опадів, які випадають зараз, вже достатньо для початку польових робіт. Але оцінити майбутній урожай можна тільки за озимими і ярими", – розповів синоптик.

Мурмило також передбачає, що середня температура навесні буде на 2 градуси вища за норму.

"Вегетація рослин почнеться, а води у ґрунті замало. Зараз слабких рослин 10-15% від загальної кількості, це некритично. Але якщо опадів не буде, то це дуже погано. Це вплине на врожай пшениці, кукурудзи, соняшника, гороху", – каже Мурмило.

А синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич спрогнозував, що в березні середньомісячна температура виявиться на 3-5 градусів вище норми. А що стосується опадів, то вони будуть в межах норми.

Правда, для того, щоб рослини почали нормально розвиватися, навесні повинні пройти дощі в 1,5 рази вище норми, вважає Мурмило.

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