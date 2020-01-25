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25 січня • оновлено в 11:28
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В Україні масово закрили відділення банків: число скоротилося в рази

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В Україні з 2008 року кількість банківських відділень скоротилася з 21 089 до 8 002. Тільки за 2019-й банки закрили 507 відділень.

Про це йдеться в даних Національного банку України. Найбільше відділень закрив "Ощадбанк" – з більш шести до 2,7 тисяч відділень. У ПриватБанку залишилося 1928.

В Україні масово закрили відділення банків: число скоротилося в рази

flickr.com

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Головна причина такої ситуації – закриття банків (а разом з тим і їх відділень) і глобальна тенденція цифровізації послуг. Українці, як і клієнти банків по всьому світу, перестають ходити в відділення, а користуються банківськими відділеннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Банківська система
Місце
Україна
Тег
банк
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