В Україні масово закрили відділення банків: число скоротилося в рази

В Україні з 2008 року кількість банківських відділень скоротилася з 21 089 до 8 002. Тільки за 2019-й банки закрили 507 відділень.

Про це йдеться в даних Національного банку України. Найбільше відділень закрив "Ощадбанк" – з більш шести до 2,7 тисяч відділень. У ПриватБанку залишилося 1928.

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Головна причина такої ситуації – закриття банків (а разом з тим і їх відділень) і глобальна тенденція цифровізації послуг. Українці, як і клієнти банків по всьому світу, перестають ходити в відділення, а користуються банківськими відділеннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов в держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізувати на суму 116,8 млрд гривень.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

В цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь в розгляді справи. Відповідне рішення було прийнято на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

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