В Україні курс долара розвернувся на 180 градусів: скільки коштує в банках і обмінниках

В Україні офіційний курс долара 29 травня знизився з 27,00 до 26,90 грн/$. Також валюта подешевшала в банках і обмінниках.

Про це йдеться в даних банківських установ і НБУ. До цього долар кілька днів поспіль дорожчав.

Курс валют НБУ

Долар – 26,90 грн (-10 коп.)

Євро – 29,62 грн (-9 коп.)

Курс валют НБУ bank.gov.ua

Курс долара в банках

Купівля – 26,77 грн (-3 коп.)

Продаж – 27,03 грн (-2 коп.)

Курс долара в банках finance.i.ua

Курс в обмінниках

Купівля – 26,91 грн (-2 коп.)

Продаж – 27,06 грн (+6 коп.)

Курс долара в обмінниках finance.i.ua

Долар в Україні дешевшав кілька тижнів, а 20 травня тенденція розвернулася на 180 градусів: американська валюта поповзла вверх. Головна причина – іноземці почали активно скуповувати долари напередодні переходу на "адаптивний карантин".

"Останніми днями на ринку з'явилися нерезиденти (іноземці. – Ред.), які активно купували валюту та зрушили ринок вгору. Крім того, викуповував валюту й регулятор. Тож якщо на ринку не з'являться сильні продавці, гривня продовжить втрачати свої позиції", – розповідає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.