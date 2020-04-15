В Україні курс долара розгорнувся на 180 градусів: скільки коштує валюта

В Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні 15 квітня склав 27,09 грн/$, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Таким чином, вперше за тиждень курс розгорнувся на 180 градусів і перейшов до зростання. Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 15 квітня
Долар США – 27,09 грн
Євро – 29,70 грн
Курс долара
НБУ
Відзначимо, що ситуація на валютному ринку різко змінилася і гривня почала зміцнюватися після прийняття Верховною Радою закону про ринок землі і законопроекту про банки в першому читанні.
Втім, на думку аналітиків, долара по 26 грн в найближчому майбутньому чекати не варто.
Довідка: курс долара почав рости кілька тижнів тому на тлі пандемії COVID-19 в світі. Станом на початок березня курс долара до гривні знаходився на позначці в 24,7 грн/$. І всього за пару тижнів українська гривня почала істотно падати по відношенню до основних валют.
Курс долара в банках
При цьому в банках курс виріс на 10-20 коп./$ в порівнянні з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 27,5 грн/$, а купують по 27,2 грн/$.
Курс долара в банках
Скріншот
Така різниця між продажем і купівлею говорить про те, що зараз через ажіотажний попит стався перевага, що згодом має бути виправлений.
Курс на міжбанку
В ході торгів долар незначно подорожчав і на міжбанку. Валюту продають за 27,24 грн, а купують за 27,22 грн.
Курс долара
Курс на чорному ринку
Купівля – 27,35 грн
Продаж – 27,4 грн
Курс в обмінниках
Купівля – 27,2 грн
Продаж – 27,5 грн
Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 14 квітня склав 27,04 грн/$, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
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