В Україні курс долара розгорнувся на 180 градусів: скільки коштує валюта

В Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні 15 квітня склав 27,09 грн/$, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, вперше за тиждень курс розгорнувся на 180 градусів і перейшов до зростання. Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 15 квітня

Долар США – 27,09 грн

Євро – 29,70 грн

Курс долара НБУ

Відзначимо, що ситуація на валютному ринку різко змінилася і гривня почала зміцнюватися після прийняття Верховною Радою закону про ринок землі і законопроекту про банки в першому читанні.

Втім, на думку аналітиків, долара по 26 грн в найближчому майбутньому чекати не варто.

Довідка: курс долара почав рости кілька тижнів тому на тлі пандемії COVID-19 в світі. Станом на початок березня курс долара до гривні знаходився на позначці в 24,7 грн/$. І всього за пару тижнів українська гривня почала істотно падати по відношенню до основних валют.

Курс долара в банках

При цьому в банках курс виріс на 10-20 коп./$ в порівнянні з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 27,5 грн/$, а купують по 27,2 грн/$.

Курс долара в банках Скріншот

Така різниця між продажем і купівлею говорить про те, що зараз через ажіотажний попит стався перевага, що згодом має бути виправлений.

Курс на міжбанку

В ході торгів долар незначно подорожчав і на міжбанку. Валюту продають за 27,24 грн, а купують за 27,22 грн.

Курс долара

Курс на чорному ринку

Купівля – 27,35 грн

Продаж – 27,4 грн

Курс в обмінниках

Купівля – 27,2 грн

Продаж – 27,5 грн

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 14 квітня склав 27,04 грн/$, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

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