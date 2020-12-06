В Україні курс долара розгорнеться на 180 градусів: скільки заплатимо за валюту

В Україні курс долара найближчого тижня може втратити в ціні близько 20 копійок й опуститися до 28,2 грн/$. Одна з причин – рекордне падіння американської валюти на міжнародному ринку. З іншого ж боку, на тлі новин про можливе введення жорсткого карантину імпортери зменшили апетити й купують менше доларів.

Про те, як і чому може змінитися курс валют найближчим часом – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Найближчим часом долар може подешевшати з 28,5 до 28,2 грн/$, розповідає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень приблизно 28,2 грн. Готівковий долар торгуватиметься по 28,2/28,4 грн", – спрогнозував експерт.

Останні кілька тижнів долар плавно дорожчав, а Нацбанк не поспішав змінювати тенденцію. Чим дорожче коштує американська валюта, тим вище надходження в бюджет і тим легше виконати план надходжень до скарбниці. А з цим у Мінфіну є серйозні проблеми.

Зараз гривня зміцнюється на тлі посилення оптимістичних настроїв на ринку. Апетит до ризикових активів зростає завдяки надіям на швидке поліпшення епідеміологічної ситуації. Річ у тім, що у Великобританії вже схвалили вакцину проти коронавірусу від Pfizer і планують почати її використання з початку наступного тижня. У США сподіваються отримати відповідне схвалення від регуляторів до середини грудня.

Аналітик "ТелеТрейд" Сергій Родлер вважає, що долар може подешевшати на ринку до 28,2 грн/$. "Як додатковий позитив варто згадати відновлення переговорів між демократами й республіканцями в США стосовно чергових фіскальних стимулів розміром у 908 млрд доларів", – пояснює експерт.

Висока ймовірність нового раунду підтримки американської економіки, з одного боку, збільшує шанси на більш швидке відновлення глобального ВВП, а з іншого – мотивує інвесторів продавати долари і перекладати капітал у більш дохідні інструменти країн, що розвиваються. Річ у тому, що в умовах падіння бюджетних надходжень такі стимули можливі тільки за кошт зростання боргових зобов'язань.

Незважаючи на зниження курсу, ймовірно, вартість долара найближчим часом буде коливатися приблизно вже звичних позначок. Заробити на коливанні валют не завжди вдається навіть тим, хто професійно працює на фінансовому ринку.

Українці ж у випадку, якщо потрібна валюта, в кращому разі можуть знизити ризики. Наприклад, купувати невеликими порціями щомісяця. А якщо необхідно продати більшу суму, навпаки, продавати рівними порціями.

Водночас певні закономірності зберігаються. Чим вища активність імпортерів, тим дорожчий долар. Тому в опалювальний сезон, коли валюту витрачають на купівлю газу, американська валюта в Україні дорожчає. З іншого ж боку, коли більше заробляють експортери, долар дешевшає. Тому влітку, коли аграрії продають за кордон зерно, гривня зміцнюється.

Занадто дешевий долар може навіть нашкодити. Так було у 2019-му, коли через зниження долара до позначки нижче за 25 грн/$, митниця повністю провалила план із наповнення бюджету. З іншого ж боку, різке подорожчання долара призводить до зростання цін (приблизно четверта частина споживчого кошика української сім'ї – імпорт).

Уже кілька років в Україні курс долара формується на основі ринкових умов. Завдання Національного банку – згладжувати коливання. Тому, незважаючи на необхідність наповнити бюджет, поки є незалежність НБУ – різкого подорожчання долара не буде.