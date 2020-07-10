В Україні курс долара проб'є психологічну позначку: прогноз валют

В Україні курс долара до 17 липня проб'є психологічну позначку і подешевшає з 27,05 до 26,7-26,9 грн/$.

Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,7/26,9 грн", – прогнозує експерт.

На минулому тижні курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився по-різному. Запізнюється офіційний курс ще ріс, а на інших сегментах долар знизився на 0,2-1,1%. Так, з минулого четверга офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 26,77 грн до 26,95 грн (+ 0,7%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за цей же час знизилися з 27,22/27,25 до 26,93/26,96 (-1,1%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 26,90 / 27,24 до 26,84 / 27,07 (-0,2% / - 0,6%). При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем скоротився з 1,3% до 0,8% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу в порівнянні з покупкою.

"Для виконання умов поточної програми stand-by і отримання залишився фінансування Україна повинна зберегти поточну модель управління центробанком і не відходити від принципів інфляційного таргетування і плаваючого валютного курсу, заявив офіційний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман. За його словами, програма базується на цих параметрах . МВФ переконаний, що поточна модель управління центробанком і система управління монетарними і фінансовим секторами відповідають економічним інтересам України", – додає Іосуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавируса COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.