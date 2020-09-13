В Україні курс долара проб'є психологічну позначку: аналітики назвали нові ціни

В Україні курс долара найближчим часом переступить психологічну позначку в 28 грн. У ситуацію може втрутитися Національний банк, йому під силу як уповільнити, так і пришвидшити девальвацію.

Детальніше про те, як і чому зміниться курс долара, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що буде з курсом долара в Україні

В Україні курс долара до 20 вересня переступить психологічну позначку в 28 грн/$, впевнені опитані експерти. На готівковому ринку гривня може опуститися до 28,1 грн/$. "Долар на міжбанку добереться до позначки в 28 гривень і намагатиметься її пройти. Поки факторів для пробиття цього рівня немає, на цій позначці гривня й зупинить своє падіння", – передбачає аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко.

За планами Нацбанку, економіка України найближчим часом пристосовуватиметься до нових умов після кризи, пов'язаної з епідемією коронавірусу. Дефіцит поточного рахунку розширюватиметься, але залишиться на рівні приблизно 4% ВВП. Негативною ж новиною для курсу гривні стало повідомлення про те, що в Києві з 14 вересня посилять карантин через коронавірус на два тижні, оскільки столиця потрапила до "помаранчевої" зони карантинних обмежень.

"Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить падати й торгуватиметься в діапазоні 27,8-27,9 гривень за долар. Не виключено й падіння нижче за психологічну позначку 28 грн/$", – прогнозує керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

А ось аналітик Roboforex Андрій Гойлов озвучує більш позитивні оцінки. Він уважає, що долар може навіть подешевшати до 27,75 грн/$. Правда, у Нацбанку будуть усі шанси спровокувати розворот курсу: досить усього лише вийти на валютний ринок і скупити валюту. В такому разі, зазначає експерт, долар, ймовірно, подорожчає до 28 грн/$.

Основні продавці поки на ринок не виходять – очевидно, чекають більш високих котирувань. Курс єдиної європейської валюти відповідно до глобального руху на світових ринках зміцнився до позначки в 33,16 грн.

Мінфін анонсував аукціон із розміщення ОВДП на 15 вересня. Від Мінфіну України на цьому тижні надходить багато новин: зокрема, оголошено плани щодо розміру бюджетного дефіциту до 2023 року.

"Глава відомства Сергій Марченко в парламенті дав коментар щодо викупу ВВП-варантів: за розрахунками міністерства, в разі їх погашення до 2040 року Україні доведеться витратити 22 млрд доларів США. Зараз ведуться переговори з BofA Securities щодо нових кредитів на викуп ВВП-варантів в обсязі 1,0-1,5 млрд доларів. Такі наміри Мінфіну не можуть не радувати", – коментує Гойлов.

Що буде з курсом долара до кінця вересня

"Традиційно восени спостерігаємо плавну девальвацію гривні. Ми бачимо, що курс близько 30 гривень на кінець року – це один із маркерів, орієнтуючись на який президент оцінює ефективність роботи Національного банку. Думаю, що девальвація буде", – розповідає аналітик Єгор Комов.

Правда, щоб штучно підняти курс долара, Нацбанк має активно друкувати гривню (це збільшить попит на валюту) і самостійно скуповувати долари з ринку. Зробити це можна дуже швидко, ось тільки плачевних наслідків після цього не уникнути.

Зараз, незважаючи на глибоку економічну кризу, ні стрибка цін, ні різкого подорожчання долара немає, додає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Якщо ж надрукувати гривню, кількість грошей в економіці збільшиться, зросте попит на товари й послуги. Але практично відразу ж після цього виростуть ціни.

Як правильно купувати долари

Є три основних правила, як правильно купувати валюту. Важливо при цьому визначитися з метою.

Якщо відкладати на конкретну покупку. В такому разі правильно збирати в тій валюті, в якій витрачатимете гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку в Рим, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину, ціна якої фіксована в доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому разі варто відразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро та юані. Такий кошик дасть змогу диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. При цьому велику частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

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