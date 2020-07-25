В Україні курс долара проб'є психологічну позначку: аналітик озвучив прогноз

В Україні курс долара до кінця липня може подорожчати з 27,88 до 28,45 грн/$. При цьому при сприятливих умовах американська валюта може подешевшати до 27,65 грн/$.

Такий коментар OBOZREVATEL озвучив аналітик RoboForex Андрій Гойл. "Долар США на фінальному тижні липня може залишатися в межах 27,65-28,45 грн (офіційний курс становить 27,88 грн). Євро проторгується в діапазоні 32,00-33,00 грн", – розповідає аналітик. Всього аналітик називає кілька причин для такої тенденції:

Обережне ставлення до нового глави НБУ Кирилу Шевченка. Поки учасники ринку не впевнені, яким шляхом піде глава регулятора, буде утримувати курс долара.

Другий важіль тиску на гривню – психологічний. На ринку і в кулуарах продовжують обговорювати бюджетний орієнтир на 2020 рік на рівні 30 грн за долар.

"Курс рухається в цей бік, але що з ним буде далі? Чи достатньо "комфортно" буде економіці при такій вартості долара і чи допоможе це відновленню економічної системи після коронавірусу? Чи не завадить залученню зовнішніх кредитів і чи не погіршить інвестиційну привабливість України? Відповіді на ці питання повинні прозвучати на рівні влади, а поки їх немає, валютний сектор "нервує" і "ухиляється" від ризиків", – відзначає аналітик.

Зовнішній фон для гривні зараз особливої загрози не несе, але якщо на глобальних ринках капіталу почнуться розпродажі (сигнали щодо цього присутні), валюта України теж потрапить до загального "потоку песимізму".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.