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В Україні курс долара опустився до рекордної позначки: скільки коштує

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В Україні курс долара 27 липня в обмінниках склав 25,2/25,6 грн/$. За добу валюта подешевшала на 15-18 коп./$.

Про це йдеться в даних валютних обмінниках. Вартість долара вже досягла мінімальної за два роки позначки. Гривня продовжує поступово зміцнюватися.

В Україні курс долара опустився до рекордної позначки: скільки коштує

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Курс долара в Україні різко впаде: аналітик спрогнозував нову ціну

На готівковому ринку курс долара знижувався з 19 липня. На міжбанку долар знижувався до 15 липня, а в четвер у першій половині дня взяв паузу і залишався поблизу рівнів попереднього дня. Однак сприятлива зовнішня кон'юнктура сприятиме найближчим часом подальшого зміцнення гривні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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