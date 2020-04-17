Головна Новини
17 квітня • оновлено в 12:18
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

В Україні курс долара наблизиться до психологічної позначки: прогноз аналітика

2.7т
Читати матеріал російською

В Україні курс долара до 24 квітня знизиться на 10-15 коп. і впритул наблизиться до позначки 27 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Найближчого тижня ми очікуємо помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно за 27,0 грн, а готівковий долар у банках – орієнтовно 27,1-27,4 грн", – вважає він.

Як пояснила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова на своєму брифінгу, в квітні на валютному ринку країни психологічні настрої змінилися економічними розрахунками. Вона зазначила, що за підсумками двох тижнів квітня НБУ викупив у резерви майже пів мільярда доларів, і сьогодні запаси становлять 25 млрд доларів, майже повернувшись до рівнів початку року.

В Україні курс долара наблизиться до психологічної позначки: прогноз аналітика

"Для того щоб пройти з найменшими втратами нові випробування, Україні вкрай необхідна підтримка донорів, міжнародних партнерів, насамперед МВФ", – розповідає Іосуб.

Зазначимо, офіційний курс долара, встановлений НБУ, зріс з 27,20 грн до 27,20 грн (+0,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрдилінг", за цей же період знизилися з 27,25-27,28 до 27,11-27,15 (-0,5%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
3
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
27.5 больше 27 или меньше
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Економіка Mакроекономіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги