В Україні курс долара наблизиться до психологічної позначки: прогноз аналітика

В Україні курс долара до 24 квітня знизиться на 10-15 коп. і впритул наблизиться до позначки 27 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Найближчого тижня ми очікуємо помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно за 27,0 грн, а готівковий долар у банках – орієнтовно 27,1-27,4 грн", – вважає він.

Як пояснила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова на своєму брифінгу, в квітні на валютному ринку країни психологічні настрої змінилися економічними розрахунками. Вона зазначила, що за підсумками двох тижнів квітня НБУ викупив у резерви майже пів мільярда доларів, і сьогодні запаси становлять 25 млрд доларів, майже повернувшись до рівнів початку року.

"Для того щоб пройти з найменшими втратами нові випробування, Україні вкрай необхідна підтримка донорів, міжнародних партнерів, насамперед МВФ", – розповідає Іосуб.

Зазначимо, офіційний курс долара, встановлений НБУ, зріс з 27,20 грн до 27,20 грн (+0,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрдилінг", за цей же період знизилися з 27,25-27,28 до 27,11-27,15 (-0,5%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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