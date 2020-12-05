В Україні ФОПи приховують обороти, а на РРО погоджується чесний бізнес: у податковій спростували міф

В Україні ті фізичні-особи підприємці (ФОПи), які вже встановили касові апарати, закриваються рідше за інших. Тому що це реальний бізнес, а не прикриття схем ухилення від сплати податків під виглядом дрібного бізнесу.

Про це в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", яка транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 4 грудня, сказав заступник голови податкової Євген Олійников (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця). У такий спосіб він спростував міф про те, що нібито введення чесного обліку – "вирок і смерть для фізосіб-підприємців".

"В Україні 25 тисяч фіскалізованих фізосіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Вони вже встановили реєстратори розрахункових операцій (РРО, – ред.) і вже з ними працюють. Ви говорите, що це смерть малому бізнесу, а вони почали працювати в цих умовах... Серед ФОП із касовими апаратами найменше тих, що закриваються. Чому? Тому що це не прикриття для контрабанди, чи найняті співробітники, це реальні фізособи-підприємці", – пояснив Олійников.

Водночас у податковій додали, що введення РРО не змінює податкове навантаження, але не дозволяє приховати операцію. Тоді як частина фізосіб-підприємців навіть не приховує, що перед перевірками "втрачають" або переписують касові книги для того, щоб приховати свої реальні обороти і залишатися на єдиному податку.

Нагадаємо, в Україні вже з 2021 року фізособи-підприємці (крім тих, у кого обороти до 1 млн і хто не має найнятих працівників) повинні були встановити програми на телефони або касові апарати і показати податковій свої реальні обороти. Група ФОПів влаштувала протести під Верховною Радою та заявила, що категорично не підтримує таке нововведення.

У відповідь "Слуги народу" відступилися і вирішили, що Україні не потрібен прозорий обіг і відклали рішення іще на рік, до 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL: