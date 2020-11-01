В Україні через коронавірус подорожчає долар: скільки платитимемо за валюту

В Україні на тлі введення більш жорсткого карантину і зростання кількості виявлених випадків зараження коронавірусом у перший тиждень листопада курс долара збільшиться на 10-25 копійок і досягне позначки в 28,5 грн/$.

Детальніше про те, як і чому буде змінюватися вартість валюти – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Девальвація національної валюти продовжиться, упевнений аналітик RoboForex Андрій Гойлов. Одна з причин – експортери отримали від казначейства 5,6 млрд гривень відшкодування ПДВ. Єдина європейська валюта "просідає" через глобальне ослаблення на міжнародних ринках.

"Щодо пари долара/гривня очікую продовження зростання до рівня 28,48. Євро проти гривні буде торгуватися в ціновому каналі 33,25-33,55", – прогнозує аналітик. Волатильність на фондових майданчиках зростає напередодні виборів в США, які повинні відбутися 3 листопада. Учасники ринку нервують через можливі проблем з визнанням підсумкових результатів голосування: багато американців будуть голосувати поштою, внаслідок чого можливі взаємні звинувачення в фальсифікації.

Що впливатиме на курс долара:

експортери отримали повернення ПДВ (отриману гривню продають і купують долари);

інвестори побоюються через останні рішення Конституційного суду, які зупинили антикорупційну реформу;

коронавірус поширюється швидкими темпами по всій Європі.

Ситуацію погіршує складна епідеміологічна обстановка. У Франції та Німеччині було ухвалено рішення повторно ввести карантинні обмеження. Словом, ситуація починає нагадувати лютий-березень нинішнього року, і також, як і тоді, попит на долар як актив-притулок знову починає рости.

До того ж дістається не тільки валют країн, що розвиваються: індекс долара – відношення "американця" до кошика валют із євро, ієни, фунта, канадського долара, шведської крони і швейцарського франка, також активно зростає. Найімовірніше, апетит до ризику буде залишатися на низькому рівні до оголошення остаточних підсумків голосування в США, але і після цього коронавірус продовжить чинити тиск на регіональні валюти.

"Очевидно, що обсяг українського експорту в жовтні зростає недостатньо швидко, щоб компенсувати високі обсяги купівлі долара: у вересні він виріс із 4,48 млрд доларів до 4,7 млрд доларів. Очікуємо курс поблизу 28,45 грн за долар", – додає в коментарі OBOZREVATEL аналітик Телетрейд Сергій Родлер.

Помірне зростання курсу долара до гривні очікує і старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,5/28,7 грн", – прогнозує він.

Більш позитивний прогноз озвучує колега Іосуба з Forex Club Андрій Шевчишин. За його оцінками, найближчим часом гривня дещо подешевшає і буде прагнути до позначки 28,5 грн/$.

Якщо відкладати на конкретну купівлю. В такому разі правильно збирати в тій валюті, в якій будете витрачати гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку в Рим, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину, ціна якої фіксована в доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому разі варто відразу купувати три різні валюти. Наприклад, долари, євро та юані. Такий кошик дасть змогу диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. До того ж велику частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги закупівель можна знизити.

Є такі законні способи придбати валюту: у банку, в обміннику і за допомогою банківського мобільного додатка. Найбільш ризикований спосіб – обмінники. Річ у тому, що сотні таких пунктів працюють нелегально. Тому перед тим як здійснити операцію, варто перевірити наявність ліцензії на валютні операції.

А якщо немає ліцензії, значить, немає і контролю. В такому обміннику можуть продати фальшивки і наступного дня зникнути. Також важливо, щоб після операцій надавали чеки.

Головна перевага купівлі валюти в банках – безпека. А головний недолік – черги в касах. Крім того, перед тим як прийти до фінансової установи, краще заздалегідь переконатися, що в них є валюта в готівці. Цілком можливо, що під час прохання продати вам $ 200-300 співробітник відділення запропонує прийти іншого дня.

Торік для українців з'явилася ще одна можливість – купувати валюту онлайн. Для цього потрібно або мати відкриту валютну картку, або ж відкрити інтернет-картку. Для останньої не потрібно буде йти в банк, правда, необхідно мати вже відкритий рахунок у фінансовій установі.

Відкриття інтернет-картки безкоштовне, також не потрібно платити комісію під час поповнення. Так, щоб купити долари, потрібно просто переказати певну суму зі своєї картки з нацвалютою на доларову. Конвертація відбудеться автоматично.