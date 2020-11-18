В Україні через "дірки" в бюджеті зарплати та пенсії опинилися під загрозою, – радник Єрмака

В Україні близько 100 млрд запланованих у бюджеті витрат на 2020 рік опинилися під загрозою зриву. Гроші мали отримати за рахунок нових кредитів.

Про це під час пресконференції біля Верховної Ради 18 листопада заявив колишній міністр фінансів, радник глави Офісу президента Андрія Єрмака, Ігор Уманський. "Дохідна частина після секвестру виглядає як така, яка може бути виконана до кінця року. Водночас 300 млрд грн планових витрат, які повинні бути забезпечені запозиченнями – під загрозою. Вдалося забезпечити трохи більш ніж 100 млрд. І до кінця року 100 млрд витрат опинилися під загрозою. Передусім це ризики для соціальної групи – пенсій, зарплат, комунальних платежів", – сказав Уманський.

Ситуацію за такої умови, вважає колишній міністр, можна виправити. Є 26 млрд грн невикористаних із COVID-фонду коштів. За словами Уманського, їх потрібно спрямувати на медичну інфраструктуру, тести і зарплати.

"За 10 місяців COVID-фонд на 40 млрд грн витрачено ... Медична інфраструктура не створена. Підготовка до другої хвилі провалена. У цих умовах знецінення активів і втрати довіри проводити тотальну приватизацію і розпродаж державної землі є нерозумним", – зазначив Уманський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 5 листопада 275 голосами ухвалили законопроєкт про бюджет країни в першому читанні. Більшість із тих, хто підтримав законопроєкт, – "слуги народу" (209 голосів). ОПЗЖ, "Європейська солідарність" і "Голос" документ не підтримали.