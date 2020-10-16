В Україні змінюватиметься система оплати праці: хто зможе заробляти найбільше

В Україні поступово змінюватиметься система оплати праці: постійна частина (оклад) скорочуватиметься, а все інше потрібно буде заробити завдяки виконанню норм і завдань. Ймовірно, в майбутньому, як і зараз, найвищі зарплати будуть у програмістів, також шанс на зростання мають аграрії, фармацевти, генетики.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. З огляду на тенденції можуть з'явитися й нові професії, які ввірвуться в рейтинги найбільш оплачуваних, але будуть тісно пов'язані з нинішніми лідерами.

"Наприклад, автоматизація тих же аграріїв або інших професійних сфер, – припускає HR-експертка Тетяна Пашкіна. – Можливо, якщо в нас буде робота над вакциною від COVID-19, тоді точково будуть високооплачувані фармацевти, генетики, біогенетики. Але мені здається, що потенціал ринку українських роботодавців не дуже великий".

Лише в деяких сфер є невеликий шанс стати більш прибутковими. Загалом зарплати IT-сфери і далі будуть набагато вищими за всі інші. Адже зараз, коли в нас криза, багато роботодавців максимально економлять на всіх ресурсах, зокрема й людських. Говорити про підвищення зарплат у таких умовах не доводиться. Ба більше, Тетяна Пашкіна впевнена, у багатьох сферах система оплати праці може змінитися:

"Якщо раніше були вакансії, де велика частина оплати – це був стабільний оклад, і невеликий відсоток був бонусним. Тепер багато роботодавців налаштовані на те, щоб зробити постійну частину мінімальною, а відсоток – максимальним. Вони хочуть орієнтуватися на те, щоб людина більше працювала на результат (відсоток або бонус). Це вигідно й роботодавцю, і працівникові. Адже обидва можуть заробити набагато більше, ніж планували спочатку. Не знаю, чи зможемо ми відразу налаштувати ці системи так, щоб люди розуміли, що це також справедлива оплата праці, де вони можуть отримати нормальні гроші, не працюючи по 12 годин на добу. Якщо ж впровадження системи пройде невдало, люди "проголосують ногами", просто виїдуть працювати за кордон".

Що цікаво, ця система стосується не тільки продажів і послуг, де працівник отримує відсоток від прибутку. В інших сферах він може також отримувати заохочення, але завдяки скороченню витрат. Наприклад, у логістиці або бухгалтерії. Працівники там можуть отримувати преміальну частину за те, що вони щось заощадили, оптимізували якісь бізнес-процеси. Навіть HR-м зараз намагаються зробити мінімальну ставку, а все інше – це премія за закриті вакансії або людей, які пройшли випробувальний термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.