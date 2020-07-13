В "Слузі народу" сказали, коли призначать нового главу НБУ

Нового голову Нацбанку у Верховній Раді України планують призначити в другій половині цього тижня.

Про це розповіла заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук у понеділок. 13 липня, повідомив УНН.

Відповідаючи на питання, чи визначалася фракція з кандидатом на посаду голови НБУ, Кравчук відповіла: “Поки що кандидатури немає. Наскільки я знаю, у найближчі дні завершиться цей конкурсний відбір, і ми все-таки сподіваємося на цьому тижні і це питання кадрове вирішити, можливо, у другій половині тижня”.

За словами нардепа Олександра Качури, є два претенденти, повідомив Telegram-канал PavlovskyNews. Їхні прізвища тримають в секреті до остаточного рішення з їхнього призначення, яке буде ухвалено у понеділок на вечірньому засіданні фракції.

До кінця тижня парламентарії збираються розглянути питання в залі ВР.

"Голосування має відбутися до п'ятниці, бо це остання чергова парламентська тиждень", – сказав Качура.

Крім глави НБУ, вакантним залишається місце глави Антимонопольного комітету, а також два міністерських крісла: енергетики і освіти. Їх очолюють тимчасово виконувачі обов'язків.

Як повідомляв OBOZREVATEL: