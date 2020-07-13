В "Слузі народу" сказали, коли призначать нового главу НБУ
У "Слузі народу" сказали, коли призначать нового главу НБУ. Колаж Обозревателя
Нового голову Нацбанку у Верховній Раді України планують призначити в другій половині цього тижня.
Про це розповіла заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук у понеділок. 13 липня, повідомив УНН.
Відповідаючи на питання, чи визначалася фракція з кандидатом на посаду голови НБУ, Кравчук відповіла: “Поки що кандидатури немає. Наскільки я знаю, у найближчі дні завершиться цей конкурсний відбір, і ми все-таки сподіваємося на цьому тижні і це питання кадрове вирішити, можливо, у другій половині тижня”.
За словами нардепа Олександра Качури, є два претенденти, повідомив Telegram-канал PavlovskyNews. Їхні прізвища тримають в секреті до остаточного рішення з їхнього призначення, яке буде ухвалено у понеділок на вечірньому засіданні фракції.
До кінця тижня парламентарії збираються розглянути питання в залі ВР.
"Голосування має відбутися до п'ятниці, бо це остання чергова парламентська тиждень", – сказав Качура.
Крім глави НБУ, вакантним залишається місце глави Антимонопольного комітету, а також два міністерських крісла: енергетики і освіти. Їх очолюють тимчасово виконувачі обов'язків.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". За його словами, протягом тривалого часу на регулятор чинився "систематичний політичний тиск".
Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Смолія про відставку з посади глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про відставку вважає емоційною.
Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія.
Ймовірно, Смолій написав заяву про відставку після напруженої розмови із Зеленським, з яким у нього був конфлікт.
Верховна Рада в п'ятницю, 3 липня, відправила його у відставку.
Тимчасово обов'язки глави НБУ виконуватиме Катерина Рожкова.