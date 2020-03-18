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18 березня • оновлено в 09:41
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В Росії рекордно обвалився курс рубля: скільки коштує

4.9т
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Курс рубля в Росії вперше з лютого 2016 року обвалився нижче за 79 руб./$. Це відбувається на тлі епідемії коронавірусу і зниження цін на нафту.

Востаннє на цьому рівні долар торгувався в лютому 2016 року. Про це свідчать дані Московської біржі в середу, 18 березня. Напередодні торги були закриті на позначці в 75,44 руб./$.

Пізніше вартість долара знизилася. Станом на 9.30 за київським часом він торгується на рівні 76,7 руб./$.

Курс євро виріс до 84,52 руб./євро.

Вартість рубля

Вартість рубля

При цьому індекс Мосбіржі (показує вартість акцій найбільш важливих компаній) на відкритті торгів впав на 1,7%. Індекс РТС на Мосбіржі впав нижче 900 пунктів.

Новина доповнюється...

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Курс валют Криза в Росії
Місце
Росія
Теги
Новини Росії долар курс валют євро рубль
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коршун федот
коршун федот
По словам сцоря-мок.ш.ва-только выиграет от этого. Будет больше ржублей - больше бояры купить бы.д.лу можно. Даешь бакс - по 100 деревяных!!!Немытая ликуеть!!
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Лети, лети лепесток, Чрез запад на восток, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг! ОСЬ воно якость так зробивши круг + транспортні розходи і ціна зеленого майже 100.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А в Украине гривня проседает, по причине наверное выхода Украины из ОПЕК???? или из картеля поставщиков рапса и улиток???
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