В Росії рекордно обвалився курс рубля: скільки коштує

Курс рубля в Росії вперше з лютого 2016 року обвалився нижче за 79 руб./$. Це відбувається на тлі епідемії коронавірусу і зниження цін на нафту.
Востаннє на цьому рівні долар торгувався в лютому 2016 року. Про це свідчать дані Московської біржі в середу, 18 березня. Напередодні торги були закриті на позначці в 75,44 руб./$.
Пізніше вартість долара знизилася. Станом на 9.30 за київським часом він торгується на рівні 76,7 руб./$.
Курс євро виріс до 84,52 руб./євро.
Вартість рубля
При цьому індекс Мосбіржі (показує вартість акцій найбільш важливих компаній) на відкритті торгів впав на 1,7%. Індекс РТС на Мосбіржі впав нижче 900 пунктів.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.
Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
В Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.
Курс рубля в Росії у вівторок, 17 березня, впав до 75 руб / $. Це один з найгірших показників за останні роки.
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