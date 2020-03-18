В Росії рекордно обвалився курс рубля: скільки коштує

Курс рубля в Росії вперше з лютого 2016 року обвалився нижче за 79 руб./$. Це відбувається на тлі епідемії коронавірусу і зниження цін на нафту.

Востаннє на цьому рівні долар торгувався в лютому 2016 року. Про це свідчать дані Московської біржі в середу, 18 березня. Напередодні торги були закриті на позначці в 75,44 руб./$.

Пізніше вартість долара знизилася. Станом на 9.30 за київським часом він торгується на рівні 76,7 руб./$.

Курс євро виріс до 84,52 руб./євро.

Вартість рубля

При цьому індекс Мосбіржі (показує вартість акцій найбільш важливих компаній) на відкритті торгів впав на 1,7%. Індекс РТС на Мосбіржі впав нижче 900 пунктів.

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