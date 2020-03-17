В Росії обвалився курс рубля: скільки коштує

Курс рубля в Росії у вівторок, 17 березня, на тлі епідемії коронавірусу та зниження цін на нафту впав до 75 руб./$. Це один з найгірших показників за останні роки.

За даними Московської біржі, початок торгів російська валюта почала з укріплення. Якщо в понеділок біржа закрилася на позначці 74,65 руб/$, то у вівторок стартовий курс був 74,09 руб./$, а потім він взагалі знизився до 73,59 руб./$.

Однак пізніше графік пішов вгору і вже до 13.20 за київським часом вартість долара злетіла до психологічних 75 руб./$.

Вартість долара Московська біржа

Вартість євро коливалася не так сильно і станом на 13.20 склала 82,50 руб./євро.

вартість євро Московська біржа

Офіційний курс валют в Росії, встановлений Центробанком РФ, такий: 74,12 руб./$ і 82,74 руб./євро. На середу, 18 березня ЦБ РФ встановив курс 73,88 руб./$ і 82,30 руб./євро.

Офіційні курси валют в Росії Центробанк РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

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Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

В Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

Курс рубля в Росії продовжив падіння – вперше з лютого 2016 року його перевищив критичну позначку в 75 руб./$. Це відбувається на тлі обвалу цін на нафту, пандемії коронавірусу і початку економічної кризи.

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