Головна Новини
17 березня • оновлено в 13:48
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

В Росії обвалився курс рубля: скільки коштує

2.5т
Читати матеріал російською

Курс рубля в Росії у вівторок, 17 березня, на тлі епідемії коронавірусу та зниження цін на нафту впав до 75 руб./$. Це один з найгірших показників за останні роки.

За даними Московської біржі, початок торгів російська валюта почала з укріплення. Якщо в понеділок біржа закрилася на позначці 74,65 руб/$, то у вівторок стартовий курс був 74,09 руб./$, а потім він взагалі знизився до 73,59 руб./$.

Однак пізніше графік пішов вгору і вже до 13.20 за київським часом вартість долара злетіла до психологічних 75 руб./$.

Вартість долара

Вартість долара

Московська біржа

Вартість євро коливалася не так сильно і станом на 13.20 склала 82,50 руб./євро.

вартість євро

вартість євро

Московська біржа

Офіційний курс валют в Росії, встановлений Центробанком РФ, такий: 74,12 руб./$ і 82,74 руб./євро. На середу, 18 березня ЦБ РФ встановив курс 73,88 руб./$ і 82,30 руб./євро.

Офіційні курси валют в Росії

Офіційні курси валют в Росії

Центробанк РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Курс валют
Місце
Росія
Теги
Новини Росії євро рубль долар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги