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У НБУ знизили облікову ставку: що тепер буде

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Правління Національного банку України знизило облікову ставку на пів відсотка — з 17,5% до 17% річних.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, у четвер, 18 липня. "Національний банк продовжує цикл пом'якшення монетарної політики, оскільки бачить тенденцію уповільнення інфляції до мети 5%", — пояснюють у НБУ.

В червні 2019 року інфляція в річному вимірі становила 9%, що було близько до прогнозу, даного в квітні. Також сповільнилася базова інфляція у ІІ кварталі (до 7,4%), що теж виявилося близько до прогнозу НБУ.

"НБУ прогнозує, що інфляція знизиться до 6,3% на кінець цього року, на початку наступного повернеться в цільовий діапазон і досягне середньострокової мети 5% у кінці 2020 року", — припускають подальше уповільнення інфляції в Нацбанку.

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Нацбанк

Нацбанк

Радіо Свобода

У 2019-2021 роках економіка України, вважають у НБУ, буде рости на 3-4%, Також очікується, що Україна і далі співпрацюватиме з МВФ.

Базовий сценарій передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% протягом наступних років за умови стійкого зниження інфляції до 5%.

Однак, крім зростання економіки і зниження інфляції, є і ризики.

"Затримка в проведенні ключових реформ або кроки щодо нівелювання попередніх досягнень, зокрема через судові і законодавчі рішення, можуть значно посилити вразливість економіки України і перешкодити продовженню співпраці з МВФ. Це може погіршити курсові та інфляційні очікування і ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах високого боргового навантаження в наступні роки", — зазначили в НБУ.

Також, на думку центробанку, для економіки є й інші ризики: припинення транзиту російського газу через територію України з 2020 року, торгові війни та наростання військового конфлікту.

Висока облікова ставка збільшує "вартість" грошей в економіці, в результаті сповільнюється кредитування, ростуть кредитні ставки на міжбанку, а згодом — і в комерційних банках. Як розповів експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян, зворотна сторона високої ставки уповільнення зростання економіки.

Варто зазначити, що кредити дорожчають приблизно на 70% від підвищення облікової ставки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правління Національного банку України вирішило зберегти облікову ставку на рівні 17,5% річних.

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Місце
Україна
Теги
НБУ інфляція облікова ставка
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