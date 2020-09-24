У НБУ заявили про проблеми з кредитом від МВФ
Україна втратила шанс отримати два транші від МВФ за програмою stand by до кінця 2020 року. Тепер країні потрібно намагатися отримати один, оскільки до нього прив'язані показники бюджету-2021.
Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Те, на що зараз ми можемо орієнтуватися і намагатися зробити – це до кінця року отримати транш МВФ. Наймовірніше, як і у 2018 році, він буде прив'язаний до ухвалення бюджету. Тобто ми вже говоримо, умовно, про листопад", – сказав Сологуб.
За його словами, затримка з міжнародним фінансуванням пов'язана зі зміною на початку липня глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку через політичний тиск (зараз Нацбанк очолює Кирило Шевченко).
"Нацбанк фактично повернувся до ситуації 2015 року, у якій він вже був, коли кредит довіри від МВФ потрібно купувати практично з нуля. І, як показує практика, на це потрібно приблизно 6-9 місяців. І водночас під час цих 6-9 місяців повинен бути clean track record (бездоганна діяльність, – Ред.)", – вважає Сологуб.
Розповів про суперечності в бюджеті
Сологуб також повідомив, що Нацбанк пропонував уряду формувати проєкт держбюджету-2021 на більш консервативному прогнозі, ніж, зокрема, інфляція 7,3% і середньорічний курс 29,1 грн/$1. Заступник голови НБУ додав, що закладений Кабміном дефіцит держбюджету 6% ВВП суперечить принципу контрциклічності, закладеному в програмі з Фондом, і є сумніви стосовно можливості його фінансування.
Він також нагадав, що інші програми міжнародної допомоги Україні прив'язані до програми МВФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 серпня в МВФ нагадали Україні умови нового траншу, але так і не визначили дати.
10 вересня представник МВФ Джеррі Райс не зміг назвати дату місії фонду в Україні для траншу stand by. Він заявив, що дискусії щодо поточної програми stand by тривають.
17 вересня голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україна може отримати транш МВФ у грудні 2020 року.
Пізніше міністр фінансів Сергій Марченко спростував цю інформацію і сказав, що даними про дату наступного траншу він не володіє. Також міністр спростував інформацію про паузу у співпраці з МВФ.
Уряд України вніс до Верховної Ради проєкт бюджету на 2021 рік із дефіцитом 270 млрд гривень, або 6% прогнозного ВВП. Його пропонується профінансувати на 208 млрд грн за кошт ОВДП, на $1,1 млрд – коштом зовнішніх позик, на 6 млрд грн – коштом приватизації. Загальні потреби в запозиченнях оцінюються в 685 млрд грн, або $23,5 млрд.
Україна, наймовірніше, не отримає транш МВФ у сумі $700 млн до кінця 2020 року. Такий прогноз надали аналітики банку Morgan Stanley.