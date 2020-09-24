У НБУ заявили про проблеми з кредитом від МВФ

Ярослав Маркін Mакроекономіка 15:45, 24.09.2020 Оновлено: 16:32, 24.09.2020

Україна втратила шанс отримати два транші від МВФ за програмою stand by до кінця 2020 року. Тепер країні потрібно намагатися отримати один, оскільки до нього прив'язані показники бюджету-2021.

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Те, на що зараз ми можемо орієнтуватися і намагатися зробити – це до кінця року отримати транш МВФ. Наймовірніше, як і у 2018 році, він буде прив'язаний до ухвалення бюджету. Тобто ми вже говоримо, умовно, про листопад", – сказав Сологуб.

За його словами, затримка з міжнародним фінансуванням пов'язана зі зміною на початку липня глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку через політичний тиск (зараз Нацбанк очолює Кирило Шевченко).

"Нацбанк фактично повернувся до ситуації 2015 року, у якій він вже був, коли кредит довіри від МВФ потрібно купувати практично з нуля. І, як показує практика, на це потрібно приблизно 6-9 місяців. І водночас під час цих 6-9 місяців повинен бути clean track record (бездоганна діяльність, – Ред.)", – вважає Сологуб.

Розповів про суперечності в бюджеті

Сологуб також повідомив, що Нацбанк пропонував уряду формувати проєкт держбюджету-2021 на більш консервативному прогнозі, ніж, зокрема, інфляція 7,3% і середньорічний курс 29,1 грн/$1. Заступник голови НБУ додав, що закладений Кабміном дефіцит держбюджету 6% ВВП суперечить принципу контрциклічності, закладеному в програмі з Фондом, і є сумніви стосовно можливості його фінансування.

Він також нагадав, що інші програми міжнародної допомоги Україні прив'язані до програми МВФ.

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