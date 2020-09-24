У НБУ заявили про проблеми з кредитом від МВФ

Україна втратила шанс отримати два транші від МВФ за програмою stand by до кінця 2020 року. Тепер країні потрібно намагатися отримати один, оскільки до нього прив'язані показники бюджету-2021.

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Те, на що зараз ми можемо орієнтуватися і намагатися зробити – це до кінця року отримати транш МВФ. Наймовірніше, як і у 2018 році, він буде прив'язаний до ухвалення бюджету. Тобто ми вже говоримо, умовно, про листопад", – сказав Сологуб.

За його словами, затримка з міжнародним фінансуванням пов'язана зі зміною на початку липня глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку через політичний тиск (зараз Нацбанк очолює Кирило Шевченко).

"Нацбанк фактично повернувся до ситуації 2015 року, у якій він вже був, коли кредит довіри від МВФ потрібно купувати практично з нуля. І, як показує практика, на це потрібно приблизно 6-9 місяців. І водночас під час цих 6-9 місяців повинен бути clean track record (бездоганна діяльність, – Ред.)", – вважає Сологуб.

Розповів про суперечності в бюджеті

Сологуб також повідомив, що Нацбанк пропонував уряду формувати проєкт держбюджету-2021 на більш консервативному прогнозі, ніж, зокрема, інфляція 7,3% і середньорічний курс 29,1 грн/$1. Заступник голови НБУ додав, що закладений Кабміном дефіцит держбюджету 6% ВВП суперечить принципу контрциклічності, закладеному в програмі з Фондом, і є сумніви стосовно можливості його фінансування.

Він також нагадав, що інші програми міжнародної допомоги Україні прив'язані до програми МВФ.

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