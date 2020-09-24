У НБУ заявили про проблеми з кредитом від МВФ
Заступник голови НБУ заявив, що Україна втратила шанс отримати два транші від МВФ до кінця року
Є надія лише на один і від нього залежить бюджет-2021
Ймовірна причина затримки – відставка глави Нацбанку Смолія. Щоб заслужити довіру МВФ, НБУ повинен бездоганно працювати 6-9 місяців
Україна втратила шанс отримати два транші від МВФ за програмою stand by до кінця 2020 року. Тепер країні потрібно намагатися отримати один, оскільки до нього прив'язані показники бюджету-2021.
Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Те, на що зараз ми можемо орієнтуватися і намагатися зробити – це до кінця року отримати транш МВФ. Наймовірніше, як і у 2018 році, він буде прив'язаний до ухвалення бюджету. Тобто ми вже говоримо, умовно, про листопад", – сказав Сологуб.
За його словами, затримка з міжнародним фінансуванням пов'язана зі зміною на початку липня глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку через політичний тиск (зараз Нацбанк очолює Кирило Шевченко).
"Нацбанк фактично повернувся до ситуації 2015 року, у якій він вже був, коли кредит довіри від МВФ потрібно купувати практично з нуля. І, як показує практика, на це потрібно приблизно 6-9 місяців. І водночас під час цих 6-9 місяців повинен бути clean track record (бездоганна діяльність, – Ред.)", – вважає Сологуб.
Розповів про суперечності в бюджеті
Сологуб також повідомив, що Нацбанк пропонував уряду формувати проєкт держбюджету-2021 на більш консервативному прогнозі, ніж, зокрема, інфляція 7,3% і середньорічний курс 29,1 грн/$1. Заступник голови НБУ додав, що закладений Кабміном дефіцит держбюджету 6% ВВП суперечить принципу контрциклічності, закладеному в програмі з Фондом, і є сумніви стосовно можливості його фінансування.
Він також нагадав, що інші програми міжнародної допомоги Україні прив'язані до програми МВФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 серпня в МВФ нагадали Україні умови нового траншу, але так і не визначили дати.
10 вересня представник МВФ Джеррі Райс не зміг назвати дату місії фонду в Україні для траншу stand by. Він заявив, що дискусії щодо поточної програми stand by тривають.
17 вересня голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україна може отримати транш МВФ у грудні 2020 року.
Пізніше міністр фінансів Сергій Марченко спростував цю інформацію і сказав, що даними про дату наступного траншу він не володіє. Також міністр спростував інформацію про паузу у співпраці з МВФ.
Уряд України вніс до Верховної Ради проєкт бюджету на 2021 рік із дефіцитом 270 млрд гривень, або 6% прогнозного ВВП. Його пропонується профінансувати на 208 млрд грн за кошт ОВДП, на $1,1 млрд – коштом зовнішніх позик, на 6 млрд грн – коштом приватизації. Загальні потреби в запозиченнях оцінюються в 685 млрд грн, або $23,5 млрд.
Україна, наймовірніше, не отримає транш МВФ у сумі $700 млн до кінця 2020 року. Такий прогноз надали аналітики банку Morgan Stanley.