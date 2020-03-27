Чурій пояснив, що вплине на курс долара в Україні найближчим часом

Головний фактор, який буде найближчим часом впливати на курс гривні – це поширення коронавірусу.

Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій під час брифінгу в п'ятницю, 27 березня. За його словами, зараз важко сказати, як довго триватиме така ситуація.

Курс валют в Украине

"Ми постійно оновлюємо наші прогнози і бачимо, що ситуація динамічна. Сказати, якою вона буде далі – важко. В одні країнах ми бачимо уповільнення вірусу, в інших навпаки. Не зовсім зрозуміло, як ситуація буде розгортатися в Україні. Але ми можемо підготуватися до цього – уряд вжив певних заходів", – сказав Чурій.

Другий фактор, який впливає на курс гривні – це продовження співпраці з МВФ.

"Результатом буде можливість отримання фінансування від інших наших міжнародних партнерів. У ситуації світової кризи і невизначеності Україні потрібно перебувати під цією парасолькою міжнародних фінансових організацій", – пояснив заступник голови НБУ.

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