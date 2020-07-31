В НБУ сказали, що буде з цінами і як швидко економіка вийде з кризи

Українська економіка за підсумками 2020 року скоротиться на 6%, але найгірший період вже позаду. У наступні роки її зростання становитиме близько 4%.

Про це йдеться у оновленому інфляційному звіті за липень 2020 року, який опубліковано на сайті НБУ.

Там додали, що зростання цін за підсумками року прискориться до 4,7%. Це буде близько до цілі НБУ 5% у наступні роки.

"Найгірший період для економіки вже позаду. Пом’якшення карантинних обмежень сприяє пожвавленню ділової активності. Досить м’яка монетарна та фіскальна політика підтримають економічне зростання в наступні роки. Втім, темпи відновлення будуть стримуватися все ще пригніченим споживчим та інвестиційним попитом, зокрема через високий рівень невизначеності щодо поширення коронавірусу", – повідомили в НБУ.

Як відновлюватиметься економіка

У Нацбанку зазначили, що відновлення буде нерівномірним:

найбільш постраждалі від карантинних обмежень галузі, зокрема сфера послуг, торгівля та транспорт частково відновляться вже у ІІІ кварталі. Однак через низький попит вони ще тривалий час не повернуться до докризового рівня;

відновлення в експортних галузях , зокрема металургії, відбудеться разом із зростанням світового попиту вже в наступному році. Сільське господарство , очікувано, буде серед видів економічної діяльності, які найменше постраждають саме від карантинних обмежень, проте цього року очікуються дещо менші обсяги врожаю через гірші погодні умови;

нові стимули для розвитку отримує IT-сектор, зокрема в частині проєктів із організації віддаленої роботи, а також внутрішній туризм.

Яким буде безробіття

Рівень безробіття в Україні знижуватиметься поступово – бізнес буде обережним у розширенні штатів через ризик другої хвилі поширення вірусу. Водночас зростання реальних зарплат відновиться вже у наступному році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін на засіданні 29 липня затвердив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, згідно з яким ВВП України у 2021 році зросте на 4,6%, тоді як ціни збільшаться на 7,3%.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков порівняв коронакризу 2020 року з проблемами, які спіткали світ після Другої світової війни, і заявив, що найгірший період ще не пройдено.