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28 травня • оновлено в 12:04
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У НБУ розповіли, що буде з курсом долара після карантину

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В Україні після карантину поступово відновиться попит на валюту, що призведе до зростання курсу долара. Водночас щойно експортери почнуть активніше продавати свій товар за кордон, тенденція зміниться.

Про це в інтерв'ю Liga.net заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб. "Не думаю, що одного дня всі прокинуться й побіжать купувати валюту. Економіка відновлюватиметься поступово, попит – відповідно. Але ослаблення впливатимуть і на експорт. Тому курс коливатиметься в обидві сторони залежно від попиту й пропозиції на міжбанку", – сказав Сологуб.

У НБУ розповіли, що буде з курсом долара після карантину

Також заступник голови НБУ очікує, що економіка України відновлюватиметься поступово (за траєкторією, яка нагадує емблему Nike).

"Я б не говорив про V-shaped recovery. Швидше це буде щось схоже на емблему Nike або на "ванну в поздовжньому розрізі", як нещодавно писали в The Economist. Тобто не зовсім V, але й не зовсім U. Але моє інтуїтивне відчуття – все не так погано, як очікувалося на початку карантину. Ситуація не найкраща, але ми не бачимо мільйонів безробітних або десятків тисяч закритих компаній", – розповів Сологуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус (COVID-19). У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
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Економіка Mакроекономіка

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